Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un prag critic în urma unei confruntări directe în Strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump a confirmat că trei distrugătoare americane au respins un atac iranian. De cealaltă parte, Teheranul revendică represalii dure, susținând că forțele sale au deschis focul după ce un petrolier ar fi fost ținta agresiunii americane. În ciuda schimbului de focuri, Washingtonul anunță că armistițiul rămâne în vigoare, iar negocierile diplomatice continuă pentru a evita un război total.

Scânteia care a reaprins conflictul a fost un incident naval în Strâmtoarea Ormuz, urmat de versiuni contradictorii ale celor două tabere.

Președintele Donald Trump a anunțat că distrugătoarele americane USS Truxton, USS Rafael Peralta și USS Mason au respins cu succes un atac iranian în coridorul maritim, fără a suferi daune. Liderul american a avertizat într-un mesaj pe Truth Social că Statele Unite vor răspunde și mai violent în viitor dacă Iranul nu semnează rapid un nou acord.

Pe de altă parte, Teheranul susține la televiziunea de stat, că schimbul de focuri a izbucnit după ce forțele americane au atacat un petrolier iranian lângă Insula Qeshm, cea mai mare din ţară, și orașul portuar Bandar Abbas.

În urma atacului agresorilor militari americani asupra unui petrolier iranian, unitățile inamice care operau în zona Strâmtorii Ormuz au intrat sub tiruri de rachete iraniene și, după ce au suferit daune, au fost forțate să fugă.

Acuzațiile vin într-un moment critic şi pun în pericol acordul fragil. Punctul critic este reprezentat de rezervele de uraniu ale Iranului, pe Statele Unite le vor. Donald Trump cere, de altfel, redeschiderea necondiţionată şi se oferă să ridice sancţiunile impuse republicii islamice.

Misiunea de securizare a strâmtorii, iniţiată de Franţa, este pregătită să înceapă îndată ce va fi reluată navigaţia prin Golful Persic.

