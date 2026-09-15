Familia Trump este acuzată din nou de legături strânse cu Rusia. Un oligarh apropiat de Vladimir Putin a sponsorizat cu sute de mii de dolari petrecerile de după nunta fiului cel mare al liderului de la Casa Albă şi chiar a fost invitat de onoare. Informaţia confirmată de nora lui Donald Trump a declanşat o investigaţie în Congresul american.

O destinaţie de vis, Bahamas, petreceri private cu DJ, dansatori şi decor de lux. Aşa s-au distrat după nunta din luna mai Donald Trump Junior şi proaspăta lui soţie, Bettina Anderson - provenită dintr-o familie dintr-o familie foarte influentă şi bogată. Oligarhul Umar Kremlev a închiriat pentru ei o insulă privată pentru care a plătit 200.000 de dolari şi a comandat un foc de artificii de 70.000 de dolari. Şi nu a lipsit de la petreceri.

"Lucrul care nu a fost explicat de deplin este cum a ajuns acest oligarh rus să plătească sute de mii de dolari pentru nuntă, dacă l-a întâlnit pe Donald Trump Jr. doar în urmă cu câţiva ani, după cum spune familia Trump. Am găsit foarte puţine informaţii despre relaţia dintre Don Jr şi Umar Kremlev. Am vorbit cu mulţi oameni care au lucrat cu Kremlev de-a lungul anilor şi toţi ne-au spus că vorbeşte puţină engleză.", a declarat Justin Elliott, jurnalist ProPublica.

După ce presa de investigaţie din Statele Unite a descoperit cine este finanţatorul, nora preşedintelui american a explicat pe Instagram - a fost doar un gest de prietenie care nu obligă la nimic.

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Generozitatea nu vine automat la pachet cu o agendă ascunsă.

Umar Kremlev face parte din cercul apropiaţilor lui Vladimir Putin şi îşi datorează averea guvernului de la Moscova. De altfel, cu câteva zile înainte să participe la petrecerile lui Donald Trump junior, a făcut parte din delegaţia care l-a însoţit pe liderul de la Kremlin în vizita din China. Dezvăluirile jurnaliştilor au stârnit un cor de acuzaţii la adresa preşedintelui.

"Este un alt exemplu al corupției și al practicilor frauduloase de mare amploare ale familiei Trump. Cu siguranță cerem explicaţii!", a spus Robert Garcia, parlamentar democrat.

"Aşa cum a spus unul dintre foştii agenţi FBI cu care am vorbit: Dacă cineva plăteşte pentru nunta ta, la un moment dat îi vei datora ceva.", a adăugat Justin Elliott, jurnalist ProPublica.

"Nu a plătit nunta, ci petrecerea de după. Nu este un mare lucru.", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Donald Trump insistă că oligarhul nu a plătit nunta, ci petrecerea de după şi a subliniat că nu a participat la evenimentele din Bahamas.