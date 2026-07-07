Petrolier atacat în Strâmtoarea Ormuz. Iranul susţine că nava a ignorat avertismentele

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz continuă să escaladeze, după ce un petrolier a fost lovit de un proiectil şi a luat foc în largul coastelor Omanului. Incidentul, atribuit de Iran unui echipaj care ar fi ignorat avertismentele autorităţilor iraniene, are loc într-un moment în care negocierile dintre Teheran şi Washington sunt blocate, iar riscul unei confruntări regionale rămâne ridicat.

Acesta a fost cel mai recent atac îndreptat împotriva unei nave care traversa gura îngustă a Golfului Persic, pe unde, în timp de pace, trecea o cincime din totalul petrolului şi gazelor naturale comercializate, potrivit News.ro.

Televiziunea de stat iraniană a afirmat că petrolierul care transporta gaz natural lichefiat a fost atacat după ce a ignorat avertismentele, dar nu şi-a asumat direct responsabilitatea pentru atac.

Teheranul a declarat în repetate rânduri că doar ruta aprobată de acesta prin strâmtoare este sigură şi este suspectat că a atacat alte nave care au folosit o altă rută în apropierea ţărmului omanez.

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Statele Unite sunt dornice să continue negocierile cu Iranul, menite să redeschidă complet strâmtoarea, să reducă programul nuclear controversat al Teheranului şi să pună capăt definitiv războiului declanşat pe 28 februarie, însă atacurile anterioare din strâmtoare au declanşat lovituri de represalii din partea Statelor Unite, care au fost urmate de atacuri ale Iranului asupra statelor arabe din Golf - sporind riscul unei escaladări.

Între timp, negocierile dintre Iran şi SUA par să fie suspendate până după înmormântarea defunctului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.

Au apărut tot mai multe semne că participanţii la înmormântarea sa cereau moartea preşedintelui american Donald Trump.

Autorităţile au transportat în cursul nopţii trupul neînsufleţit al lui Khamenei în oraşul Qom, centru al seminarului şiit, unde participanţii la înmormântare i-au adus omagii, marţi.