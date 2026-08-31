Trump a postat un clip generat cu AI în care anunţă că insula Kharg din Iran "este făcută praf"
Preşedintele SUA, Donald Trump, a publicat imagini generate de inteligenţa artificială, pe Truth Social, cu explicaţia: "Insula Kharg din Iran este făcută praf!"
În ultimele săptămâni, administraţia sa a acordat prioritate sancţiunilor economice împotriva regimului, în detrimentul unor noi atacuri militare, notează The Times of Israel.
Cu toate acestea, Statele Unite au lansat duminică primul atac din ultima lună împotriva unor ţinte militare iraniene, care ar fi încercat să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a ripostat prin lansarea de rachete balistice asupra unei baze americane din Iordania.
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La mai puţin de un minut după postarea pe reţelele sociale despre Insula Kharg, Trump a publicat un clip separat în care apare jucând golf.
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