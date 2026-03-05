SUA poate utiliza "temporar" bazele franceze din Orientul Mijlociu, confirmă Statul Major francez

Franţa a autorizat "temporar" prezenţa avioanelor şi altor tipuri de aeronave americane la bazele sale militare din Orientul Mijlociu, a declarat Statul Major francez joi pentru AFP, potrivit Agerpres. O purtătoare de cuvânt a subliniat că "aceste aeronave" contribuie la protecţia partenerilor Franţei din Golf.

"În cadrul relaţiilor noastre cu Statele Unite, prezenţa aeronavelor lor a fost autorizată în mod temporar la bazele noastre" din regiune, a declarat o purtătoare de cuvânt a Statului Major, confirmând o informaţie difuzată de canalul LCI.

"Aceste aeronave contribuie la protecţia partenerilor noştri din Golf", a adăugat ea.

Termenul "aeronave" include orice tipuri de avioane şi de elicoptere.

Franţa afişează de la începutul conflictului o postură "strict defensivă", potrivit termenilor preşedintelui Emmanuel Macron, care a anunţat marţi seară desfăşurarea unor importante mijloace militare, printre care portavionul Charles-De-Gaulle, în Mediterana de Est.

Franța este prezentă în Orientul Mijlociu

Franţa este legată prin acorduri de apărare cu Qatar, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.

Două baze franceze din Emirate au fost atacate de Iran, însă nu există certitudinea că au fost vizate în mod deliberat, a precizat joi la postul de radio RTL ministrul apărării, Catherine Vautrin. Ea a afirmat că şase avioane Rafale au ajuns ca întăriri.

În urma anunțurilor preşedintelui Macron, opoziţia de stânga din Franţa a avertizat în privinţa riscului ca Parisul să fie antrenat în conflict.

