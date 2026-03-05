Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Galerie foto Imagini virale cu sirieni care analizează o rachetă balistică iraniană rămasă neexplodată

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Iranul a luat la ţintă mai multe ţări din regiune vizând în special bazele americane din zonă. Una dintre ţările vizate de rachetele Teheranului a fost şi Siria.

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 , 10:28
Imagini virale cu sirieni care analizează o rachetă balistică iraniană rămasă neexplodată - Imagini virale cu sirieni care analizează o rachetă balistică iraniană rămasă neexplodată - Profimedia Galerie (10)

Aeroportul Internațional Qamishli din nord-estul Siriei a fost ţinta unui atac cu rachete în cursul zilei de miercuri, 4 martie. Doar că unul dintre proiectile nu şi-a atins obiectivul şi a ajuns pe un câmp din apropiere, neexplodat.

Locuitorii din satul Dimhiyye al-Kabira, aşezare de lângă granița cu Turcia, în districtul Qamishli din Hasakah, s-au adunat rapid în jurul rachetei balistice înfipte puternic în pământ. Unii dintre ei au ignorat complet pericolul şi s-au apropiat de rachetă, ba chiar unii copii s-au căţărat pe ea. Imaginile au devenit imediat virale.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

razboi iran iran siria israel sua statele unite racheta
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României?
Observator » Ştiri externe » Imagini virale cu sirieni care analizează o rachetă balistică iraniană rămasă neexplodată