De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Iranul a luat la ţintă mai multe ţări din regiune vizând în special bazele americane din zonă. Una dintre ţările vizate de rachetele Teheranului a fost şi Siria.

Aeroportul Internațional Qamishli din nord-estul Siriei a fost ţinta unui atac cu rachete în cursul zilei de miercuri, 4 martie. Doar că unul dintre proiectile nu şi-a atins obiectivul şi a ajuns pe un câmp din apropiere, neexplodat.

Locuitorii din satul Dimhiyye al-Kabira, aşezare de lângă granița cu Turcia, în districtul Qamishli din Hasakah, s-au adunat rapid în jurul rachetei balistice înfipte puternic în pământ. Unii dintre ei au ignorat complet pericolul şi s-au apropiat de rachetă, ba chiar unii copii s-au căţărat pe ea. Imaginile au devenit imediat virale.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰