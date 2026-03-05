Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ce prevede noul OUG

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care modifică Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Actul normativ introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează studii sau formare profesională (NEET), dacă se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată. Totodată, măsura prevede extinderea sprijinului acordat pentru angajarea persoanelor vulnerabile, a anunțat joi Ministerul Muncii, potrivit Agerpres.

"Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realităţile actuale ale pieţei muncii şi răspund unor provocări concrete: şomajul de lungă durată, dificultăţile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forţei de muncă în anumite zone şi nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situaţii vulnerabile", se menţionează în comunicat.

Principalele modificări vizează, printre altele, introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată - sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil şi condiţionat de menţinerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni şi 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni.

Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile, precizează sursa citată.

Printre modificări se mai află creşterea pragului de vârstă pentru şomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.

De asemenea, actul normativ extinde categoriile de beneficiari pentru care angajatorii pot primi subvenţii pentru ocuparea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puţin trei copii în întreţinere şi a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate sau alte măsuri neprivative.

Printre alte modificări se numără includerea întreprinderilor sociale de inserţie în categoria angajatorilor de inserţie, clarificarea conceptului de "persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil", în corelaţie cu Legea 219/2015 privind economia socială, precum şi instituirea posibilităţii de furnizare online a serviciilor de mediere, consiliere şi formare profesională.

Totodată, actul normativ simplifică procedura de evidenţă a şomerilor prin eliminarea obligaţiei reînnoirii periodice a cererilor şi consolidează disciplina financiară, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit şi eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru şomaj.

"Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susţine financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o ţară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au şansa de a munci şi de a-şi construi viaţa acasă. De aceea, am introdus în legislaţie prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată şi îşi păstrează locul de muncă. Sprijinul este acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni şi 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile. Este o măsură simplă, dar importantă. Pentru că atunci când un tânăr îşi găseşte locul în muncă, îşi găseşte şi locul în societate", a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre - Florin Manole, citat în comunicat.

Prin această ordonanţă, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale urmăreşte integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor şi consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naţionale şi europene privind ocuparea şi incluziunea socială.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

