Alexandra Căpitănescu a câştigat finala Eurovision România 2026, ea fiind aleasă în urma Selecţiei Naţionale. Aceasta va reprezenta ţara noastră la Viena cu piesa "Choke Me", în luna mai.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, cu piesa "Choke Me". Tânăra artistă din Galaţi a fost aleasă în urma Selecţiei Naţionale, ce a fost transmisă miercuri. Victoria ei în finala competiţiei confirmă ascensiunea rapidă a artistei pe scena muzicală, iar participarea Alexandra Căpitănescu Eurovision România 2026 aduce una dintre cele mai tinere voci româneşti pe scena concursului internaţional.

Cine este Alexandra Căpitănescu, câştigătorul Eurovision România 2026

Alexandra Căpitănescu este o tânără artistă din Galați. Ea a devenit cunoscută după ce a câștigat cel de-al 11-lea sezon al emisiunii "Vocea României”, în 2023. La doar 19 ani, a reușit să impresioneze juriul și publicul prin vocea sa puternică și versatilă, întorcând toate cele patru scaune în timpul audițiilor pe nevăzute. A ales să facă parte din echipa lui Tudor Chirilă, alături de care a evoluat constant pe parcursul competiției.

În finala show-ului, Alexandra a interpretat piesa "Alone" a trupei Heart, demonstrându-și calitățile vocale și câștigând trofeul competiției. Pe parcursul emisiunii, a avut ocazia să urce pe scenă și în momente speciale: a cântat alături de Tudor Chirilă piesa "Shallow" și a realizat un duet cu Adrian Nour, fost concurent al show-ului, interpretând un fragment din musicalul "Fantoma de la Operă".

La scurt timp după câștigarea emisiunii "Vocea României", Alexandra și-a lansat primul single, "Căpitanu'". Piesa a fost bine primită de public și a strâns rapid sute de mii de vizualizări pe YouTube. În aprilie 2024, artista a lansat și primul său mini-album, intitulat tot "Căpitanu'", care include cinci melodii. Pentru a promova materialul, Alexandra a susținut două concerte pe 5 și 6 aprilie 2024, unde a interpretat atât coveruri care au consacrat-o în timpul competiției, cât și piese proprii.

Spre sfârșitul anului 2024, Alexandra a pornit într-un turneu omagial dedicat Laurei Stoica, susținând concerte în mai multe orașe din România. În aceeași perioadă, a lansat și melodia "Arde", o reinterpretare a celebrului refren din hitul "Focul", al Laurei Stoica. Prin această piesă, Alexandra îmbină refrenul emblematic cu o producție modernă.

La începutul anului 2025, Alexandra a colaborat cu trupa VAMA pentru piesa "Fluturi în stomac", devenind singura concurentă și câștigătoare din echipa lui Tudor Chirilă care lansează o melodie alături de antrenorul său. Piesa revine la una dintre temele frecvente din discografia VAMA, lupta și costurile salvării unei relații. Linia muzicală urmează tonul dramatic al versurilor și se dezvoltă într-o orchestrație organică, care pune în valoare mesajul piesei, dar mai ales vocea puternică și expresivă a Alexandrei.

Participarea Alexandra Căpitănescu Eurovision România 2026 marchează un nou pas important în cariera artistei, care va urca pe scena concursului european în luna mai, la Viena. Pentru publicul din România, Alexandra Căpitănescu Eurovision România 2026 reprezintă o nouă speranță pentru un rezultat bun la competiția muzicală internațională.

Piesa care va reprezenta România la Viena

Într-un interviu pentru Euro Alfa, a vorbit şi despre semnificaţia piesei "Coke Me", cu care a câştigat Alexandra Căpitănescu Eurovision România 2026.

"'Ch*ke me' vorbește despre dorința de eliberare de propriile frici și despre salvarea prin dragoste de sine. Aș rezuma mesajul astfel: focul din inimă câștigă mereu. Sunt momente în care mă simt pierdută și mă sufocă gânduri precum "nu sunt destul" sau "nu fac destul". Muzica și libertatea de a mă exprima îmi amintesc cine sunt" a relatat artista.

