SUA sancționează patru magistrați ai CPI după mandatele de arestare emise pe numele lui Netanyahu și Putin

Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva a patru magistrați ai Curții Penale Internaționale, după ce instanța de la Haga a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al președintelui rus Vladimir Putin, notează News.ro. Washingtonul acuză CPI că abuzează de putere și amenință securitatea națională a SUA și a aliatului său, Israelul.

"Astăzi, îi desemnez pe Kimberly Prost din Canada, Nicolas Guillou din Franţa, Nazhat Shameem Khan din Fiji şi Mame Mandiaye Niang din Senegal”, pentru că "au participat direct la eforturile CPI de a investiga, aresta, reţine sau urmări cetăţeni ai Statelor Unite sau ai Israelului, fără consimţământul vreuneia dintre aceste ţări", a declarat secretarul de stat american Marco Rubio într-un comunicat.

"Statele Unite au fost clare şi ferme în opoziţia lor faţă de politizarea CPI, abuzul de putere, nerespectarea suveranităţii noastre naţionale şi excesul judiciar nelegitim. Curtea este o ameninţare la adresa securităţii naţionale, care a fost un instrument de luptă împotriva Statelor Unite şi a aliatului nostru apropiat, Israelul", explică Marco Rubio, precizând că sancţionarea acestor magistraţi respectă un decret în acest sens al preşedintelui Donald Trump.

"Politica guvernului Statelor Unite rămâne aceea de a lua toate măsurile pe care le considerăm necesare pentru a ne proteja trupele, suveranitatea şi aliaţii de acţiunile nelegitime şi lipsite de fundament ale CPI", mai spune Marco Rubio.

Secretarul de stat îndeamnă ţările care încă sprijină CPI, "multe dintre ale căror libertăţi au fost cumpărate cu preţul marilor sacrificii americane", să reziste pretenţiilor acestei "instituţii falimentare".

Mandatele de arestare care au inflamat relațiile dintre SUA și CPI

Judecătorii CPI au emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, fostului şef al apărării israeliene Yoav Gallant şi liderului Hamas Ibrahim al-Masri în noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în timpul conflictului din Gaza.

Nicolas Guillou din Franţa este un judecător al CPI care a prezidat un complet preliminar ce a emis mandatul de arestare pentru Netanyahu. Khan şi Niang sunt cei doi procurori adjuncţi ai curţii.

Critici dure din partea Curții Penale Internaționale

Măsura vine la mai puţin de trei luni după ce administraţia a luat măsura fără precedent de a impune sancţiuni împotriva a alţi patru judecători ai CPI, afirmând că aceştia s-au angajat în "acţiuni ilegitime şi nefondate" ale CPI împotriva SUA şi a aliatului său apropiat, Israelul.

CPI a criticat dur această măsură în iunie, descriind-o ca o încercare de a submina independenţa instituţiei judiciare internaţionale.

CPI, înfiinţată în 2002, are competenţă internaţională pentru a judeca genocidul, crimele împotriva umanităţii şi crimele de război în statele membre sau în cazul în care o situaţie este sesizată de Consiliul de Securitate al ONU.

Statele Unite, China, Rusia şi Israelul nu recunosc jurisdicţia CPI.

Consecințele sancțiunilor americane

CPI are în curs anchete de mare amploare privind crime de război în conflictul dintre Israel şi Hamas şi războiul Rusiei în Ucraina, precum şi în Sudan, Myanmar, Filipine, Venezuela şi Afganistan.

La rândul său, Vladimir Putin a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internaţională pentru crime de război din cauza deportării copiilor ucraineni. CPI a emis un mandat de arestare pe numele liderului rus în martie 2023.

Sancţiunile îngheaţă toate activele pe care persoanele vizate le pot avea în SUA şi le exclud, în esenţă, din sistemul financiar american, precizează Reuters.

