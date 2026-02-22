În 2025, producția de gaze naturale a României a scăzut cu aproape 1% față de anul precedent, în timp ce importurile au înregistrat o creștere masivă, conform ultimelor date INS. Totuși, estimările specialiștilor arată că, până anul viitor, producția internă va crește treptat.

România scoate mai puțin gaz din zăcămintele naturale, dar, în același timp, cumpără mult mai mult gaz din afară. Anul trecut, producția internă a României a scăzut cu 1%, dar, în același timp, a crescut foarte mult achiziția de pe piețele internaționale, vorbim aici de o creștere cu 75%.

Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă, în primul rând, o dependență mai mare față de furnizori, iar când cumperi din afara țării, ești cumva mult mai expus la scumpiri și la toate problemele care pot apărea pe piețele internaționale.

Cu alte cuvinte, va continua să există această presiune asupra prețului gazului în România. Există, da, și o perspectivă mai bună. Specialiștii estimează că undeva la finalul lui 2027 putem vorbi de o creștere a producției interne de gaz a României cu 1,7%, asta în timp ce achizițiile pe care le facem din afara țării ar putea scădea totuși cu 6%.

Și dacă aceste estimări se confirmă, România ar putea deveni mai echilibrată din punct de vedere energetic și mai puțin dependentă de ce vine din afara țării, dar, momentan, balanța, în cazul nostru, înclină mai mult spre importuri.

