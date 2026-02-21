Lovitură puternică pentru Administrația Trump! Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că tarifele vamale aplicate anul trecut de liderul de la Casa Albă sunt ilegale. În replică, Donald Trump a anunțat o nouă taxă globală de 10%. Președintele american a spus că tot ce se întâmplă este o rușine și, fără să vină cu dovezi, i-a acuzat pe judecătorii Curții că au cedat în fața influențelor străine.

Judecătorii Curții Supreme au stabilit cu o majoritate de 6 la 3 că Donald Trump a încălcat legea când a impus anul trecut taxe vamale aproape tuturor partenerilor comerciali ai țării, inclusiv Uniunii Europene. Decizia vizează taxele vamale reciproce, nu și cele aplicate industriei auto, oțelului și aluminiului. Răspunsul lui Donald Trump a venit la scurt timp, printr-o conferință de presă de 45 de minute.

"Voi merge într-o direcție diferită, probabil aceea pe care ar fi trebuit să o urmez de la început. […] Voi semna un ordin prin care voi impune o nouă taxă globală de 10%" a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă s-a folosit de data aceasta de o lege care îi permite să impună restricții pe importuri pentru o perioadă de până la 150 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: De ce nu colaborați cu Congresul pentru a elabora un plan de aplicare a taxelor vamale?

Donald Trump: Nu sunt obligat să fac asta. Am dreptul să impun tarife și am avut întotdeauna dreptul să impun tarife.

Trump îi atacă pe judecătorii Curţii Supreme

Trump i-a atacat dur și pe judecătorii Curții, majoritatea conservatori.

"Acești judecători sunt, sincer, o rușine pentru națiunea noastră. […] Țările care ne-au jefuit ani de zile sunt în extaz. Sunt atât de fericite încât dansează în stradă. Dar nu vor dansa mult timp. Vă asigur" a mai spus președintele SUA, Donald Trump.

"În opinia mea, Curtea a fost influențată de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii" a adăugat liderul american.

Nici europenii nu au scăpat de critici. Trump a spus că întreg continentul este de nerecunoscut, cu excepția Ungariei și Poloniei.

Ce vrea Trump să facă mai departe

Decizia Curții Supreme pune acum sub semnul întrebării soarta banilor deja încasați de americani.

"Curtea Supremă nu a precizat dacă vreo parte din banii încasați până în prezent, aproximativ 130 de miliarde de dolari, conform datelor din decembrie, ar trebui rambursată și, dacă da, cum" a relatat reporterul AP Mark Sherman.

Reporter: Nu intenționați să rambursați banii companiilor care îi solicită?

Donald Trump: V-am spus răspunsul, nici nu se discută.

Chiar și așa, mai multe companii au deschis deja procese pentru recuperarea fondurilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰