SUA și Rusia discută repornirea Nord Stream ca să vândă gaz rusesc în Europa: "Ar fi un acord murdar"

Americanii și rușii discută redeschiderea gazoductelor Nord Stream pentru vânzări de gaz către Europa, dar de data asta cu implicarea unor investitori americani. Amintim că cele două conducte construite pe sub Marea Baltică livrau gaze ruseşti către Germania înainte de războiul din Ucraina. În 2022, livrările au fost oprite, iar conductele au fost avariate de explozii.

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, emisar special al președintelui american, și Kirill Dmitriev, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, la Kremlin, 5 septembrie 2026 - Profimedia

Dezvăluirea este făcută de Reuters, care citează 5 surse aflate la curent cu discuțiile. Concret, oficiali ruși și americani au discutat posibilitatea implicării unui investitor american în compania care controlează Nord Stream.

La tratative au participat ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, emisar special al președintelui american, și Kirill Dmitriev, consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Cei doi s-au întâlnit în ultimele săptămâni la Moscova și New York.

Deși nu este clar în ce stadiu sunt discuțiile despre Nord Stream, sursele citate spun că subiectul rămâne pe agenda negocierilor.

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Kushner este un susținător al ideii că trebuie reluate relațiile comerciale cu Rusia pentru a se putea ajunge la un armistițiu în Ucraina.

Un astfel de acord le-ar permite investitorilor americani să aibă de câștigat din livrările de energie către Europa după încheierea războiului

"Un eventual acord trebuie negociat de Rusia cu DFC (Corporația Financiară Internațională pentru Dezvoltare a SUA) și Departamentul Trezoreriei și trebuie să aducă beneficii contribuabililor și companiilor americane", a declarat un oficial de la Casa Albă care a precizat că "nu au existat recent discuții despre Nord Stream".

O astfel de afacere ar stârni opoziții ferme din partea europenilor

Dmitriev, care militează și el pentru reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania, s-a întâlnit luna trecută cu oficiali ai Departamentului de Energie și ai Trezoreriei americane pentru a discuta proiecte energetice comune între SUA și Rusia.

Nu este clar cât de interesat este Washingtonul să susțină reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania, cel mai mare consumator de energie din Europa.

Un oficial american a declarat că este puțin probabil să se ajungă la o înțelegere pe termen mediu, ținând cont de obstacole. Gazoductele Nord Stream se află sub sancțiuni americane și europene iar redeschiderea lor este ilegală în acest moment.

Cu toate astea, un scenariu ar fi acela ca Trump să acorde derogări de la sancțiunile americane sau să le relaxeze. Însă, nu va putea face asta prea ușor dacă democrații câștigă Congresul la alegerile de peste o lună.

O astfel de afacere ar stârni opoziții ferme din partea europenilor. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Economiei și Energiei din Germania a declarat că Nord Stream și gazele rusești sunt vizate de sancțiuni europene și că Germania a găsit alte surse de aprovizionare. În plus, pentru redeschiderea gazoductelor ar fi nevoie de aprobarea guvernului de la Berlin, care nu dorește acest lucru.

Înainte de războiul din Ucraina, Germania cumpăra de la ruşi mai bine de jumătate din necesarul de gaze naturale, prin cele două gazoducte. Ele au fost scoase din funcțiune după ce Moscova a redus livrările către Europa, iar în septembrie 2022 au fost aruncate în aer în urma unei serii de explozii subacvatice.

Ancheta germană indică o posibilă implicare ucraineană, dar cine este cu adevărat responsabil de sabotaje nu a fost stabilit definitiv nici acum.

"Americanii și rușii vor împărți profiturile"

Unii politicieni germani au declarat deja că este vorba un acord murdar prin care rușii și americanii şi-ar împărți profitul. "Există riscul să fie un acord murdar, care va costa Europa foarte scump. Americanii și rușii vor împărți profiturile", a declarat deputatul german Michael Kellner, care a coordonat politica energetică a țării imediat după începerea războiului din Ucraina.

Însă, în timp ce guvernul german se opune, partidul Alternativa pentru Germania (AfD), aflat pe primul loc în sondajele naționale, susține repornirea conductelor. Dmitriev ar urma să se întâlnească cu conducerea AfD la începutul anului viitor, pentru a discuta reluarea vânzărilor de gaze rusești.

Un astfel de acord ar diviza opinia publică din Germania, unde populația are poziții diferite în privința cumpărării de energie din Rusia. De asemenea, ar provoca tensiuni în Europa, unde Polonia și statele baltice resping reluarea relațiilor energetice cu Moscova. O sursă din guvernul de la Varșovia a declarat că rămâne ferm împotriva acestei inițiative.

Cine controlează Nord Stream

În acest moment, vânzarea către un investitor american a unei participații în compania care controlează gazoductele Nord Stream este complicată.

Gigantul rus de stat Gazprom deține 51% din companie, alte 31% sunt împărțite între două entități germane, iar restul acțiunilor sunt deținute de o companie franceză și una olandeză.

Cei doi acționari germani nu vor să vândă participaţiile pentru a menține influența Germaniei în cazul în care Gazprom își vinde pachetul de acțiuni.