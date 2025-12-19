SUA suspendă loteria vizelor după atacul de la Universitatea Brown. Câți români au fost selectați în 2024

Ministrul american al Securității Interne, Kristi Noem, a dispus vineri suspendarea imediată a programului "Diversity Immigrant Visa" (DVI), cunoscut drept loteria vizelor - un sistem prin care ar fi obținut dreptul de ședere suspectul atacului armat de la Universitatea Brown, potrivit AFP, informează Agerpres.

"Claudio Manuel Neves Valente, autor al atacului armat de la universitatea Brown, a intrat în SUA în 2017 datorită programului DVI și a obținut o carte verde. Acest individ nu ar fi trebuit niciodată să primească permisiunea de a intra în țara noastră", a postat ministrul american pe X.

"Am ordonat imediat USCIS (serviciile americane pentru cetățenie și imigrație) să suspende programul DVI pentru a evita ca alți americani să fie victime ale acestui program dezastruos", a precizat Kristi Noem.

Bărbatul suspectat că a ucis doi studenți la universitatea americană Brown și un profesor de la MIT, Claudio Neves Valente, un cetățean portughez de 48 de ani, a fost găsit mort, a anunțat joi seară poliția din Providence, orașul din nord-estul SUA unde se află prestigioasa instituție.

Sistemul de loterie a vizelor a fost instituit în 1990 și permite eliberarea de cărți de rezidenți în SUA pentru circa 50.000 de persoane în fiecare an, cu condiția ca ele să îndeplinească criteriile de eligibilitate cerute, în special ca ele să dețină o diplomă de studii secundare și să aibă experiență profesională. Pentru eliberarea vizei se susțin un examen și de interviu.

În fiecare an, zeci de milioane de persoane își încearcă norocul în această loterie specială, notează AFP.

Câți români au fost selectați la Loteria Vizelor pentru 2024

Centrul Consular din Kentucky, Statele Unite, a publicat lista persoanelor selectate în cadrul programului "Diversity Visa" pentru anul fiscal 2024 (DV-2024), cunoscut și sub numele de Loteria Vizelor. Prin acest program, guvernul american oferă anual până la 55.000 de vize de rezidență permanentă cetățenilor din țări cu rate scăzute de imigrație în SUA. Pentru ediția DV-2024, 267 de cetățeni români au fost selectați.

