Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Trump schimbă statutul canabisului în SUA. Planta, recunoscută cu potențial medical

Canabisul nu mai este considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina în Statele Unite.

de Redactia Observator

la 19.12.2025 , 09:54

Donald Trump a semnat ieri un ordin istoric prin care a scos planta din prima categorie a substanţelor de mare risc şi prin care i se recunoaşte beneficiile medicale. Liderul de la Casa Albă a subliniat că măsura va permite cercetătorilor să studieze în profunzime beneficiile plantei pentru tratarea durerilor cronice şi a altor afecţiuni. Cu toate acestea, ordinul semnat de Trump nu face drogul legal.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

trump sua cannabis
Înapoi la Homepage
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: &#8220;E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan?
Observator » Ştiri externe » Trump schimbă statutul canabisului în SUA. Planta, recunoscută cu potențial medical