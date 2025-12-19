Canabisul nu mai este considerat la fel de periculos ca heroina sau cocaina în Statele Unite.

Donald Trump a semnat ieri un ordin istoric prin care a scos planta din prima categorie a substanţelor de mare risc şi prin care i se recunoaşte beneficiile medicale. Liderul de la Casa Albă a subliniat că măsura va permite cercetătorilor să studieze în profunzime beneficiile plantei pentru tratarea durerilor cronice şi a altor afecţiuni. Cu toate acestea, ordinul semnat de Trump nu face drogul legal.

