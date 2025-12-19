Suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown din SUA a fost găsit mort. Bărbatul s-ar fi sinucis

Suspectul în cazul împușcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort joi seară, după ce s-a sinucis. Este vorba despre Claudio Valente, un fost student al universității, în vârstă de 48 de ani, de naționalitate portugheză. Acesta a fost descoperit într-un depozit din Salem, New Hampshire, având asupra sa o geantă, arme de foc și dovezi care corespund cu cele de la locul crimei, transmite CNN, citat de News.ro.

Suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown din SUA, găsit mort. Ar fi ucis și un profesor de la MIT - ProfiMedia

Suspectul în cazul împuşcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort joi seara după ce s-a sinucis, a declarat şeful poliţiei din Providence, Oscar L. Perez, Jr.

Patru oficiali ai forţelor de ordine au confirmat anterior pentru CNN că suspectul a fost găsit mort.

Forţele de ordine au fost văzute înconjurând o zonă din Salem, New Hampshire, unde au găsit o maşină abandonată cu o plăcuţă de înmatriculare care se crede că are legătură cu suspectul.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul ar fi ucis şi un profesor de la MIT

Suspectul în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown, Claudio Valente, un fost student al Universităţii Brown în vârstă de 48 de ani, de naţionalitate portugheză, este acuzat că a ucis un profesor de la MIT în Massachusetts la câteva zile după împuşcăturile de la universitatea din Rhode Island.

"Pe 15 decembrie, el l-a ucis pe profesorul Nuno Loureiro de la MIT în casa acestuia din Brookline, Massachusetts", a declarat, joi seară, într-o conferinţă de presă la Boston, procurorul federal pentru districtul Massachusetts, Leah Foley.

Foley a adăugat că Valente a urmat acelaşi program academic ca profesorul MIT în Portugalia, între 1995 şi 2000.

Anchetatorii cred că suspectul în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown, Claudio Valente, l-a vizat în mod specific pe profesorul MIT Nuno Loureiro, a declarat joi pentru CNN un oficial al forţelor de ordine.

Valente este responsabil pentru uciderea lui Loureiro la domiciliul acestuia din Brookline, Massachusetts, la câteva zile după atacul din campus, potrivit procurorilor.

Anchetatorii nu cred în prezent că cele două persoane ucise la Brown – unde suspectul a fost student la începutul anilor 2000 – erau ţinte directe, a declarat oficialul din cadrul forţelor de ordine. Cele două victime ucise, în vârstă de 18 şi 19 ani, erau studenţi la Universitatea Brown.

Evenimente cheie care leagă atacul de moartea profesorului MIT

O urmă de maşină închiriată, un depozit, imagini extinse de securitate şi o anchetă financiară dezvăluie modul în care anchetatorii au făcut legătura între presupusul autor al împuşcăturilor de la Universitatea Brown, Claudio Valente, şi uciderea profesorului MIT Nuno Loureiro.

La o conferinţă de presă joi, procurorul general al districtului Massachusetts, Leah Foley, a detaliat modul în care aceste dovezi au permis poliţiei să facă legătura între cele două crime care au avut loc la două zile distanţă şi la aproximativ 80 de kilometri una de cealaltă.

Anchetatorii cred că Valente a închiriat o maşină în Boston, apoi a condus până în Providence, Rhode Island, unde vehiculul a fost văzut în faţa Universităţii Brown, a spus Foley. Maşina a fost observată intermitent între 1 şi 12 decembrie, a adăugat ea.

"Pe 13 decembrie, Nueves Valente a intrat într-un auditoriu din campusul Universităţii Brown în timpul unei sesiuni de studiu şi a început să tragă asupra studenţilor, ucigându-i pe Ella Cook şi MukhammadAziz Umurzokov şi rănind alţi nouă", a adăugat ea.

În decurs de 24 de ore, Valente s-a întors în Massachusetts, unde şi-a schimbat plăcuţele de înmatriculare ale maşinii cu unele neînregistrate din Maine şi l-a ucis pe Loureiro pe 15 decembrie, a spus Foley.

"Există imagini de securitate care l-au surprins la mai puţin de un kilometru de reşedinţa profesorului din Brookline şi există imagini video cu el intrând într-un bloc de apartamente în locaţia apartamentului profesorului", a spus ea.

Aproximativ o oră mai târziu, a adăugat ea, Valente a fost văzut intrând într-un depozit din Salem, New Hampshire, purtând ”aceleaşi haine pe care le purta imediat după crimă”.

Probele, detaliate într-o plângere federală dezvăluită, au fost făcute publice pentru a asigura publicul că forţele de ordine sunt încrezătoare că au identificat persoana responsabilă pentru ambele crime şi că această persoană este acum moartă, a spus Foley.

Toţi cei şase supravieţuitori ai împuşcăturilor de la Universitatea Brown sunt acum în stare stabilă, a spus primarul din Providence, Brett Smiley.

Ieri, cinci victime erau în stare stabilă, iar una era în stare critică, dar stabilă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰