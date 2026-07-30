SUA, val de atacuri asupra Iranului. Trump: "Îi vom lovi foarte puternic"

Statele Unite au lansat în noaptea de miercuri spre joi o nouă serie de lovituri asupra Iranului, prezentate de armata americană drept un răspuns la atacurile cu rachete balistice lansate de Teheran împotriva forţelor americane din Orientul Mijlociu cu o zi înainte.

Potrivit armatei americane, Iranul a lansat marţi mai multe rachete balistice asupra forţelor SUA din regiune, într-un atac pe care Washingtonul l-a descris drept o "tentativă de atac-surpriză". Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a afirmat că toate rachetele au fost interceptate, iar Iranul a confirmat că a vizat baze americane din Iordania.

Operaţiunea americană de bombardare a Iranului, care a durat aproximativ două ore, a început la ora 00:00 GMT şi a vizat zeci de obiective ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), inclusiv centre de comandă, instalaţii pentru rachete şi drone, precum şi capabilităţi maritime, a transmis CENTCOM, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump avertizase anterior că Washingtonul va răspunde după ce armata americană a anunţat interceptarea mai multor rachete balistice lansate de Iran asupra forţelor SUA din regiune. "Îi vom lovi foarte puternic", a declarat Trump, potrivit Reuters.

Articolul continuă după reclamă

Explozii în sudul ţării

Presa iraniană a relatat explozii în sudul ţării. Agenţia Fars, apropiată de Gardienii Revoluţiei, a informat despre atacuri asupra insulei Qeshm şi în provincia Bushehr, potrivit dpa. AFP relatează, citând media oficiale iraniene, că au fost semnalate lovituri şi în provinciile Hormozgan şi Khuzestan. Pe insula Qeshm, echipele de intervenţie căutau două persoane prinse sub dărâmăturile unei locuinţe, potrivit agenţiei oficiale iraniene IRNA, citată de AFP.

Iranul a confirmat că a lansat rachete asupra unei baze militare americane din Iordania, iar autorităţile iordaniene au anunţat că au interceptat cinci dintre acestea. Potrivit armatei americane, toate rachetele trase către forţele SUA au fost interceptate.

Anterior, în noaptea de marţi spre miercuri, Statele Unite şi Arabia Saudită au desfăşurat lovituri comune în Irak împotriva unor grupări pro-iraniene. Potrivit CENTCOM, operaţiunea a fost un răspuns la peste 30 de atacuri cu drone atribuite IRGC.

AFP relatează că facţiunea irakiană Hashd al-Shaabi a anunţat 20 de morţi şi 32 de răniţi în urma bombardamentelor, în timp ce preşedinţia Irakului a condamnat operaţiunea, calificând-o drept o "încălcare flagrantă a suveranităţii" ţării.

Conflictul dintre Statele Unite şi Iran s-a intensificat după loviturile americano-israeliene lansate asupra Iranului la 28 februarie. Un cadru de negocieri convenit la jumătatea lunii iunie şi încetarea focului instituită anterior au eşuat ulterior, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de încălcarea înţelegerilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările