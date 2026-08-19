Suedia exportă deținuți în Estonia. De ce a ajuns să-și mute condamnații peste graniță

Suedia a găsit o soluție neobișnuită pentru închisorile supraaglomerate: își trimite deținuții să-și ispășească pedepsele în Estonia, unde există numeroase celule libere. Primii patru deținuți suedezi au ajuns deja în țara baltică, în baza unui acord care prevede transferul a până la 600 de persoane.

Primii patru deţinuţi suedezi care îşi vor efectua pedepsele în Estonia au sosit în ţara baltică, au anunţat marţi autorităţile de la Tallinn, potrivit Agerpres care citează dpa.

Deţinuţii au fost transportaţi cu un avion până la baza militară Amari, înainte de a fi transferaţi la închisoarea din Tartu, al doilea mare oraş din Estonia, a precizat Serviciul de probaţiune eston.

În 2025, Estonia şi Suedia au încheiat un acord în virtutea căruia până la 600 de deţinuţi suedezi vor fi transferaţi la închisoarea din Tartu. Până la 100 de deţinuţi urmează să sosească din Suedia până la finalul lunii septembrie, numărul urmând să crească la 200 până la sfârşitul anului.

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Potrivit acordului, Estonia se poate opune primirii deţinuţilor selectaţi de Suedia şi îi poate respinge dacă este necesar. Deţinuţii nu vor avea permisiunea de a părăsi închisoarea în vederea eliberării temporare şi vor reveni în Suedia înainte de efectuarea perioadei la care au fost condamnaţi.

Suedia face de mulţi ani eforturi pentru a combate infracţionalitatea violentă, ceea ce a pus o presiune pe penitenciarele sale, care au ajuns să fie suprapopulate. În schimb, Estonia are numeroase celule de închisoare goale şi înregistrează cea mai mică rată de ocupare a penitenciarelor dintre ţările Uniunii Europene