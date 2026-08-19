Cutremurul de 7,4 grade din Columbia a produs pagube de 9,5 mld. $. Mii de locuinţe şi instituţii, distruse

Puternicul seism de 7,4 grade produs la 10 august în Columbia, soldat cu peste 300 de morţi, a provocat daune de circa 9,57 miliarde de dolari, conform unei estimări preliminare comunicate marţi de preşedintele Abelardo de la Espriella, transmite miercuri AFP.

Mii de locuinţe, şcoli şi spitale s-au prăbuşit în urma cutremurului, mai ales în oraşele de pe coasta Pacificului şi în regiunea producătoare de cafea.

Preşedintele a precizat că pagubele, concentrate într-o treime din ţară, au fost calculate de o firmă privată.

"Imaginaţi-vă amploarea dezastrului. Este vorba despre o cifră preliminară care va fi ajustată pe măsură ce vom dispune de mai multe informaţii şi situaţia va fi clarificată în toate regiunile", a declarat el.

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Potrivit celui mai recent bilanţ al autorităţii pentru situaţii de urgenţă, seismul a făcut 304 morţi, peste 4.500 de răniţi şi 426 de dispăruţi.

Columbia a primit ajutoare de la Statele Unite, Uniunea Europeană şi organisme precum Banca Mondială.

În timpul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio, preşedintele columbian şi-a reiterat marţi solicitarea de suspendare temporară a taxelor vamale americane asupra produselor columbiene.

"Trebuie urmată o procedură pentru a realiza acest lucru şi există toată disponibilitatea din partea guvernului Statelor Unite", a scris ulterior preşedintele pe X.

La sfârşitul lunii iulie, taxele vamale asupra produselor columbiene au crescut de la 10% la 12,5%, cu excepţia unor produse precum cafeaua sau petrolul.

La o săptămână după cutremur, Columbia se află în proces de curăţare a molozului, cu şanse minime de a găsi supravieţuitori.

Cutremurul este prima provocare majoră cu care se confruntă guvernul lui Abelardo de la Espriella, învestit la 7 august, cu doar trei zile înainte de catastrofă.

Preşedintele de extremă dreapta, un aliat al Washingtonului, a declarat că l-a însărcinat pe ministrul locuinţelor, Jaime Andrés Beltran, cu implementarea unui 'Plan miracol de reconstrucţie', cu sprijinul unor companii de construcţii, instituţii financiare, companii de asigurări, guvernatori şi primari.

Beltran a fost criticat pentru că a petrecut timp la plajă cu familia sa, în plină criză.