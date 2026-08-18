Un test ADN i-a schimbat viața la 74 de ani: a descoperit peste 50 de rude despre care nu știa

Timp de zeci de ani, Adriana Turk a trăit cu convingerea că Holocaustul i-a ucis aproape întreaga familie și că ea a rămas ultima supraviețuitoare. Totul s-a schimbat însă după un test ADN, care a scos la iveală o realitate neașteptată: femeia în vârstă de 74 de ani are peste 50 de rude în viață, răspândite în Germania, Israel, Brazilia și alte țări. Descoperirea a transformat o poveste marcată de pierdere într-una despre regăsirea familiei după mai bine de opt decenii.

Crescută în Noua Zeelandă, Adriana Turk a crezut întotdeauna că este ultima supraviețuitoare a unei familii distruse în timpul Holocaustului. Acum, însă, se află în Israel, unde își întâlnește pentru prima dată rudele pierdute de mult timp, după ce un test ADN realizat prin MyHeritage a dus, anul trecut, la o descoperire surprinzătoare.

Faptul că a aflat că are peste 50 de rude în viață în Germania, Israel și Brazilia a fost "absolut uluitor", a declarat Turk, în vârstă de 74 de ani, pentru The Times of Israel. "Pentru mine, toate acestea au fost o adevărată revelație", a spus ea.

A crezut că a rămas singură pe lume

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Tatăl lui Turk, John (Hans) Turk, un evreu german care a fugit din Germania nazistă și s-a refugiat în Noua Zeelandă în 1937, vorbea foarte rar despre trecutul său. După război, a aflat că mama lui fusese ucisă în Ghetoul Varșoviei, în 1942, iar sora lui, soțul acesteia și cei doi copii mici ai lor fuseseră uciși la Auschwitz, în 1944.

După sosirea în Noua Zeelandă, tatăl Adrianei a făcut tot posibilul pentru a se integra în noua sa țară și a păstrat foarte puține legături cu lumea pe care o lăsase în urmă. Și-a schimbat numele din Hans în John, s-a căsătorit cu o neozeelandeză care nu era evreică și a avut foarte puține legături cu instituțiile comunității evreiești.

"Nu vorbea niciodată despre asta, iar eu nu întrebam", a povestit Turk. "Știam doar că întreaga lui familie, mama, sora, cumnatul și copiii lor, fusese ucisă.”

Însă, după ce singurul ei frate, Julian, a murit la Auckland, spre sfârșitul anului 2024, Turk a fost copleșită de tristețe la gândul că devenise ultima supraviețuitoare a familiei sale apropiate.

"Simțeam un gol în mine", a spus ea. "Era o tristețe profundă". În lunile care au urmat, Turk a decis să facă un test ADN MyHeritage, sperând să afle mai multe despre originile sale europene.

"Ce am de pierdut?", își amintește ea că s-a întrebat.

Viaţa i s-a schimbat total după rezultat

Rezultatele aveau să-i schimbe complet viața. Testul a arătat că Turk avea zeci de potriviri ADN cu persoane din Germania, Israel, Brazilia și alte țări. A început să ia legătura cu ele și, în cele din urmă, a ajuns la un văr de gradul al treilea din Germania, care cunoștea istoria familiei despre care ea nu auzise niciodată.

Turk a aflat că unchiul bunicului ei, Max Gusdorf, ucis la Sobibor în 1943, avusese trei copii care au supraviețuit războiului. Unul a rămas în Germania. Altul a reușit să fugă în Brazilia. Cel de-al treilea, Hans Reuven Rudolph, cunoscut ulterior sub numele de Reuven Gidron, a ajuns pe teritoriul care avea să devină statul Israel și a luptat în Palmach în timpul Războiului de Independență al Israelului. De asemenea, i-a ajutat pe supraviețuitorii Holocaustului și a contribuit, în perioada postbelică, la identificarea criminalilor de război naziști.

"Nu știam nimic din toate acestea. Tatăl meu nu voia să aibă nicio legătură cu această poveste", a mai spus Turk.

MyHeritage, companie israeliană de genealogie online și teste ADN, a pus-o ulterior pe Turk în legătură cu Raanan, fiul lui Reuven. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată printr-un apel video transmis în direct la televiziunea australiană și au rămas ulterior în contact.

A plecat în călătorie să îşi cunoască rudele

Acum, Turk a plecat într-o călătorie pentru a-și întâlni rudele față în față. Prima oprire a fost în Germania, unde a petrecut două săptămâni întâlnindu-se cu membri ai familiei și încercând să afle răspunsuri despre trecutul acesteia.

De acolo, a zburat în Israel, unde Raanan Gidron a întâmpinat-o la aeroport. Gidron a povestit că, în copilărie, auzise că tatăl său avea un văr în Noua Zeelandă, tatăl Adrianei Turk, însă legăturile dintre ei fuseseră foarte reduse.

Până să aterizeze pe Aeroportul Ben-Gurion, Turk văzuse deja de nenumărate ori fotografii și înregistrări video cu Gidron. Chiar și așa, momentul întâlnirii a părut ireal, a mărturisit ea.

De când Turk a ajuns la Tel Aviv, cei doi veri au avut un program plin de întâlniri cu membri ai familiei și interviuri acordate presei. Printre activitățile planificate se numără întâlniri cu alți veri din diferite regiuni ale țării, o vizită la Muzeul și Memorialul Holocaustului Yad Vashem, precum și vizitarea unor obiective turistice.

"Alergăm de dimineața până seara, cu tot felul de solicitări spontane din partea presei și cu obligații de familie", a declarat Gidron.

Turk spune că toate întâlnirile cu rudele sale au fost "foarte călduroase", iar faptul că a descoperit atât de mulți membri ai familiei despre existența cărora nu știa a reprezentat o experiență care i-a schimbat viața.

"Simt că m-am născut din nou datorită acestei experiențe", a spus ea. "Înainte să fac testul ADN, eram copleșită de tristețe. Acum, faptul că sunt înconjurată de toți acești veri minunați a fost o adevărată revelație".