"Sunt lăsați să moară". Animalele de companie din Dubai, abandonate de stăpânii care fug din calea războiului

Cândva au fost îngrijite și iubite, dar astăzi sunt din nou abandonate. Animalele de companie din Dubai au devenit fără voia lor victime colaterale ale războiului din Orientul Mijlociu. În goana de a se salva, stăpânii lor le lasă în urmă. Cei mai mulți fără regrete.

Tot mai multe animale de companie sunt abandonate pe străzile din Dubai, pe fondul panicii provocate de tensiunile și atacurile din Orientul Mijlociu. Voluntarii care se ocupă de salvarea animalelor spun că situația devine tot mai dificilă, deoarece numeroși expatriați încearcă să părăsească rapid regiunea și nu reușesc să își ia animalele cu ei.

În nebunia fricii de război, oamenii strâng și fug, lăsând în urmă micuțele patrupede care până ieri făceau parte din familie. La rândul lor, bulversate, patrupedele par să nu înțeleagă de ce omul lor iubit le-a abandonat.

Aflux de animale de companie abandonate

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informațiilor publicate de LBC, adăposturile și clinicile veterinare primesc zilnic zeci de solicitări, iar unele cabinete spun că sunt „inundate” de cereri pentru eutanasierea animalelor de companie. În același timp, voluntarii găsesc câini și pisici abandonate pe străzi sau lăsate în fața adăposturilor.

O voluntară a povestit că pisicile erau lăsate la ușa ei „în fiecare zi” și că un Saluki fusese legat atât de strâns de un stâlp de iluminat încât zgarda i-a tăiat gâtul. O alta a spus că primește zeci de cereri din partea expatriaților de a le lua animalele de companie.

Există, de asemenea, rapoarte conform cărora câinii sunt eliberați de stăpânii lor în timp ce încearcă să treacă granița în Omanul vecin.

Claire Hopkins, o voluntară britanică din Newport, Țara Galilor, care salvează câini în Emiratele Arabe Unite, a declarat că un val de panică duce la o creștere a abandonurilor. „Am văzut mult stres și panică, după cum vă puteți imagina, în rândul proprietarilor de animale de companie. Mulți vor să-și dea înapoi animalele de companie adoptate. Încep să fie abandonați câini. Problema este că mulți oameni nu și-au pregătit animalele de companie pentru călătorie. Pentru a le duce în Marea Britanie, de exemplu, au nevoie de un vaccin antirabic. Asta înseamnă o întârziere suplimentară de trei săptămâni înainte de a putea călători. Îmi pare rău să spun că medicii veterinari au primit întrebări despre eutanasie, ceea ce este dezgustător. Majoritatea medicilor veterinari ni le-ar da, dar deja suntem plini, așa că ce putem să facem?”

Anso Stander este de origine sud-africană și administrează sanctuarul de animale Six Hounds din Emiratele Arabe Unite. A povestit că a fost lovită de un „aflux” de cereri pentru a salva pisici și câini abandonați.

„Într-o singură zi, am primit 27 de mesaje. Nu știu unde vor pune animalele pentru că părăsesc țara, așa că oamenii ne-au spus foarte politicos și discret că, dacă nu le putem lua, le vor lăsa. (...) Tocmai am salvat 14 căței și mai trebuie să mă duc să iau încă patru. Am avut doi câini care au fost împușcați în deșertul dintre Emiratele Arabe Unite și Oman. Tocmai am primit (un raport despre) un Saluki care a fost legat atât de strâns de un stâlp de iluminat încât i-a rupt gâtul de la guler, pe care îl caut în continuare. Oamenii își aruncă pisicile în fața adăpostului meu și a clinicilor veterinare. Este egoist și lipsit de inimă și nu există absolut niciun motiv de panică”, a declarat Standar.

Voluntarii au declarat pentru LBC că situația s-ar putea agrava acum, când zborurile comerciale încep să se reia.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰