Suspecţii din cazul furtului tezaurului dacic au urlat unii la alţii, la tribunal. Ce au descoperit poliţiştii

Într-o geantă de sport cu haine aruncată după furtul operelor de artă din Muzeul Drents au fost găsite urme de aur. Geanta sport a fost găsită după furt într-un container de pe strada Pelikaanstraat din Assen. Legiştii olandezi au găsit particule minuscule de aur în geantă, iar potrivit Parchetului (OM), acest lucru indică faptul că în geanta respectivă au fost puse comorile furate.

Comorile erau asigurate pentru 5,7 milioane de euro

În geantă se aflau, de asemenea, articole de îmbrăcăminte cu urme de ADN ale lui Douglas Chesley W. şi Bernhard Z., precum şi cioburi de sticlă care provin probabil din muzeu. Parchetul olandez a anunţat în cadrul audierii de la tribunal că ancheta în ceea ce priveşte jaful de la muzeul de artă s-a încheiat. Aceasta este independentă de ancheta cu privire la cele patru obiecte de aur furate din muzeu. Acestea nu au fost încă găsite, iar căutările continuă.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, trei brăţări de aur şi coiful de aur de la Coţofeneşti au fost furate din Muzeul Drents din Assen. Coiful de aur era piesa de rezistenţă a unei expoziţii despre civilizaţia dacă şi una dintre cele mai importante comori artistice ale României, precizează RTV Drenthe. Comorile erau asigurate pentru 5,7 milioane de euro. Dacă obiectele nu vor fi găsite, statul olandez va trebui să despăgubească statul român.

Dintre cei trei suspecţi din acest caz, doi dintre ei, Douglas Chesley W. şi Jan B., au fost prezenţi miercuri în sala de judecată. Cel de-al treilea, Bernhard Z., nu a fost prezent. Toţi cei trei suspecţi sunt din Heerhugowaard. Parchetul este ferm convins că aceştia se aflau în muzeu în momentul jafului.

Pentru Jan B., a fost prima dată când s-a prezentat în faţa instanţei. La fel ca ceilalţi doi suspecţi, el este bănuit de provocarea unei explozii, de deteriorarea muzeului şi de furtul coifului de aur şi a brăţărilor dacice.

Izbucnire de furie a unui inculpat împotriva altuia

A fost remarcabil faptul că Chesley W. a avut o izbucnire de furie la adresa de coinculpatului Jan B. în timpul şedinţei de audiere, notează RTV Drenthe. "Mi-e greu să-l ştiu lângă mine, trebuie să mă abţin cu greu. Aş vrea să-i trag câteva palme", a spus el. Când judecătorul l-a întrebat pe Jan B. dacă se simte ameninţat, acesta a răspuns că nu doreşte să răspundă.

La şedinţa anterioară, din luna mai, cauza împotriva lui Jan B. nu fusese încă prezentată. El este cunoscut şi sub numele de "suspectul din magazinul de bricolaj", după ce poliţia a difuzat fotografii cu el făcute într-un magazin de bricolaj din Assen. De acolo, din magazinul Praxis, el a cumpărat un baros şi un ciocan. A fost arestat mai târziu decât ceilalţi doi inculpaţi, pentru că împotriva lui a fost organizată o operaţiune sub acoperire. El ar fi recunoscut agenţilor sub acoperire că a comis jaful împreună cu ceilalţi doi. De asemenea, ar fi spus că Douglas Chesley W. era creierul din spatele întregii operaţiuni şi că el a plecat singur după aceea cu obiectele de artă pentru a le depozita undeva, cu scopul de a le vinde ulterior.

În cadrul şedinţei de judecată s-a aflat că ADN-ul lui Jan B. a fost găsit pe un levier găsit în sala de expoziţii a Muzeului Drents.

Următoarea audiere, în octombrie

Douglas Chesley W. a declarat în timpul audierii preliminare de la tribunal că vrea să-şi aştepte procesul acasă, pentru că are doi copii mici. "Au nevoie de mine. Vreau să mă întorc la familia mea", a spus W., care a promis că se va prezenta la procuratură, dacă i se va cere acest lucru. Avocatul lui W. spune că, în plus, clientul său a stat două luni într-o celulă mucegăită, cu găuri în podea. Între timp, celula a fost declarată de nelocuit. Din acest motiv, avocatul lui W. consideră că acesta ar trebui să fie eliberat provizoriu.

Instanţa nu a considerat însă că situaţia personală a lui W. şi detenţia într-o celulă murdară constituie motive excepţionale pentru eliberarea sa provizorie. Potrivit instanţei, acuzaţiile aduse împotriva lui sunt prea grave pentru a justifica o astfel de măsură. Din acelaşi motiv, Z. şi B. rămân în arest, au decis magistraţii.

Următoarea şedinţă va avea loc în luna octombrie. Atunci se va decide dacă vor fi urmăriţi penal şi alţi patru suspecţi, o femeie şi trei bărbaţi din Heerhugowaard şi Alkmaar. Parchetul speră să poată examina fondul cauzei în al doilea trimestru al anului 2026.

