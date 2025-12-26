Crăciunul a adus bucurie în toată lumea. În Germania, zeci de oameni s-au înghesuit să facă baie în apa rece ca gheaţa a unui lac din Berlin. Alţii au preferat căldura şi au mers la plajă în Australia. Nici măcar războiul nu le-a stricat sărbătoarea ucrainenilor: printre alarmele antiaeriene, oamenii s-au adunat în pieţele din Kiev să cânte colinde.

Frigul nu i-a oprit pe curajoşi să se aventureze şi anul acesta în apa rece ca gheaţa a unui lac din Berlin. Nu înainte să ia cu ei accesoriul nelipsit - căciula de Moş Crăciun. După ce au înotat, au cântat colinde.

Alţii au ales soarele pe plaja Bondi din Sydney. Mulţi dintre localnici au preferat să rămână însă acasă şi să evite aglomeraţia, mai ales după atacul terorist de acum două săptămâni.

Nici ucrainenii n-au lăsat războiul să le strice Crăciunul. În ciuda avertismentelor, s-au adunat să cânte colinde în pieţele din Kiev. De pe fundal nu au lipsit însă alarmele antiaeriene.

Vedetele au continuat şi ele petrecerea. David şi Victoria Beckham şi-au invitat familia la conacul lor de la ţară.

Celebra actriţă Sofia Vergara a petrecut la Viena alături de regina sprâncenelor de la Hollywood, românca Anastasia Soare.

Kylie Minogue, în schimb, a îmbrăcat costumul de Crăciuniţă şi a transmis un mesaj fanilor din toată lumea.

Iar dacă nu v-au plăcut cadourile de Crăciun puteţi scoate un mic profit de pe urma lor. Deja pe platformele online sunt secţiuni speciale unde darurile nedorite pot fi scoase la vânzare fără comision. Pe un site din Franţa, peste un milion de astfel de anunţuri au fost înregistrate în doar 24 de ore.

