Filme bune anul are. 2026 se anunţă a fi unul istoric pentru cinefili. De la revenirea legendară a lui Meryl Streep până la biografia lui Michael Jackson şi capitole noi din universurile Marvel sau Dune, marile studiouri de la Hollywood pun la bătaie bugete record şi distribuţii de renume.

Diavolul se îmbracă de la Prada 2

La 20 de ani de la succesul răsunător care a definit o generaţie, "Diavolul se îmbracă de la Prada" se întoarce pe marile ecrane. Una dintre cele mai aşteptate producţii din 2026 va ajunge în cinematografe în luna mai. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt şi Stanley Tucci revin în rolurile principale pentru un scenariu original - lupta revistelor de modă în era digitală.

Michael

Filmul, cu un buget de 155 de milioane de dolari, despre viaţa lui Michael Jackson va ajunge în cinematografe, cu tehnologie IMAX, în aprilie 2026. Rolul regelui muzicii pop va fi interpretat de Jaafar Jackson, nepotul lui Michael.

Odiseea

Odiseea lui Christopher Nolan aduce în iulie 2026 pe aceeaşi scenă nume mari de la Hollywood. Tom Holland, Anne Hathaway şi Zendaya sunt doar câteva dintre starurile care vor readuce la viaţă călătoria regelui Odiseu prin lumea mitologică a Greciei.

Avengers: Doomdsay

2026 este și anul supereroilor. Echipa Răzbunătorilor revine pe marile ecrane la 7 ani de la ultimul film, "Endgame". Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Pedro Pascal și Robert Downey Jr. îmbracă din nou costumele care i-au făcut celebri pentru o luptă împotriva forțelor răului în filmul "Doomsday", programat pentru iarna anului viitor. Bugetul de producție este pe măsura așteptărilor: aproape 400 de milioane de dolari.

Spider Man: Brand new day

"Omul Păianjen: O zi complet nouă" va ajunge în cinematografe pe 31 iulie 2026. Tom Holland revine în rolul de supererou pentru o poveste diferită, în care o vrajă puternică îl face să uite complet cine este Peter Parker.

Dune 3

La fel de aşteptată este şi a 3-a parte a seriei Dune care va apărea în decembrie 2026. Timothée Chalamet, Jason Momoa şi Zendaya revin în rolurile principale. Criticii de film preconizează că pelicula se va concentra pe bătălii epice şi intrigi politice.

