Suspendarea lui Kimmel, nou episod în războiul politic din SUA: Trump acuzat că îşi reduce criticii la tăcere

Reacțiile americanilor la suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel de către ABC/Disney scot la iveală diviziunea politică din SUA, arată The New York Times. Liberalii și democrații au denunțat măsura ca pe un act de cenzură și o lovitură împotriva libertății de exprimare, în timp ce conservatorii au aplaudat decizia. Momentul care a stârnit furia mișcării MAGA este acela în care Kimmel a sugerat că Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, figură importantă a dreptei americane, este de fapt un republican pro-Trump.

Gigantul media Nexstar Media Group, operator de televiziune, a transmis imediat după suspendarea showului, că Jimmy Kimmel a făcut comentarii "ofensatoare și insensibile, într-un moment critic al discursului politic național".

Trump a cerut NBC să facă la fel cu Jimmy Fallon și Seth Meyers

Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel vine la două luni după ce CBS a anunțat că anulează "The Late Show" cu Stephen Colbert, care rulează în același interval orar cu "Jimmy Kimmel Live!". Atunci CBS a declarat că a fost o "decizie pur financiară", fără legătură cu vederile politice ale lui Colbert, care, la fel ca Jimmy Kimmel, este un critic al lui Trump.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi fac frecvent glume despre dreapta republicană și critică administrația Trump. Mai mult, Trump a cerut public azi-noapte ca un alt post NBC să facă la fel cu Jimmy Fallon, gazda emisiunii The Tonight Show, și Seth Meyers, gazda emisiunii Late Night.

Ce a spus Jimmy Kimmel de fapt despre uciderea lui Charlie Kirk

În emisiunea de luni seară, Kimmel a lăsat de înțeles că presupusul ucigaș al lui Kirk, Tyler Robinson, este un republican pro-Trump. "Gașca Maga se străduiește disperat să-l prezinte pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind orice altceva în afară de unul dintre ei și face tot posibilul să câștige capital politic din asta", a spus el. Aparent, aceasta a fost declarația care i-a enervat cel mai mult atât pe susținători, cât și pe oficialii administrației Trump, explică The Guardian.

Emisiunea lui Kimmel oprită la câteva ore după ce ABC și Disney au fost ameninţate

Decizia luată de ABC a venit la câteva ore după ce Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), numit de Trump, a spus miercuri într-un podcast că remarcile lui Kimmel par o "tentativă organizată de a minți poporul american". Brendan Carr a descris comentariile lui Kimmel drept o încercare de a "întări o naraţiune potrivit căreia atacatorul ar fi fost cumva o persoană motivată de Maga sau de republicani".

El a amenințat că, dacă nu se iau măsuri împotriva lui Kimmel, "va exista muncă în plus pentru FCC"şi a lăsat de înțeles că ar putea revoca licențele afiliaților ABC pentru a forța compania-mamă Disney să-l sancționeze pe Kimmel. "A trecut de mult vremea ca mulți dintre acești radiodifuzori licențiați … să spună: "Nu-l mai difuzăm pe Kimmel … pentru că, fiind radiodifuzori licențiați, riscăm amenzi sau chiar retragerea licenței din partea FCC"."

Din declarațiile lui Brendan Carr reiese că radiodifuzorii licențiați (precum ABC) ar putea risca amenzi sau chiar retragerea licenței de emisie dacă îl păstrează pe Kimmel pe post. Senatorul democrat Ed Markey a numit momentul o "cenzură în acțiune".

"Președintele FCC amenință ABC și Disney pentru comentariile lui Kimmel. Câteva ore mai târziu, el este scos de pe post. Este periculos și neconstituțional. Mesajul pentru fiecare companie media este clar: adoptați linia Maga sau Comisia Federală de Cenzură va veni după voi", a adăugat el.

În emisiunea de marți, Kimmel a comentat din nou reacțiile la moartea lui Kirk, spunând că "mulți din Maga-land muncesc din greu pentru a profita de pe urma uciderii lui Charlie Kirk". "Președintele și oamenii lui de încredere fac tot posibilul să întețească flăcările, ca să poată, bănuiesc, să atace persoane din stânga periculoasă", a spus Kimmel, referindu-se la declarațiile făcute de vicepreședintele JD Vance, într-un episod al podcastului "The Charlie Kirk Show", pe care l-a găzduit.

Kimmel ar fi urmat să abordeze reacțiile negative în emisiunea de miercuri seara și să explice cum comentariile i-au fost scoase din context, dar nu intenționa să își ceară scuze pentru ele, potrivit Hollywood Reporter.

NYT: Reacțiile la suspendarea emisiunii arată diviziunea politică din SUA

Pe de o parte, fanii lui Kimmel, politicieni democrați și celebrități de la Hollywood au acuzat administrația Trump că exercită presiuni directe asupra companiilor media pentru a reduce la tăcere vocile critice, arată The New York Times. "Kimmel. Colbert. Procese împotriva New York Times, Wall Street Journal și 60 Minutes. Șantajarea CBS, ABC. Blocarea accesului Associated Press la Casa Albă. Această administrație este responsabilă pentru cele mai flagrante atacuri asupra presei libere din istoria Americii. Ce va mai rămâne din Primul Amendament când va termina?" a scris pe X Adam Schiff, senator democrat din California.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a calificat-o drept o campanie "coordonată și periculoasă" de subminare a Primului Amendament, spunând că republicanii "cenzurează în timp real". Senatorul democrat Chris Murphy a mers și mai departe, avertizând că Donald Trump se foloseşte de moartea lui Charlie Kirk pentru a-și reduce la tăcere oponenții politici, cu riscul de a distruge democrația.

"Dacă nu vă faceți auzite vocile chiar acum împotriva atacului asupra libertății de exprimare, împotriva deciziei lui Donald Trump de a exploata, în mod dezgustător, uciderea lui Charlie Kirk pentru a încerca să îi lase definitiv fără putere și fără influență pe cei care i se opun politic, s-ar putea ca peste un an să nu mai avem nicio democrație de salvat", a spus el într-un videoclip postat pe rețelele sociale. Alte voci progresiste, precum Tommy Vietor (Pod Save America) și streamerul Hasan Piker, au acuzat marile corporații că "cedeză instantaneu" presiunilor guvernului.

Pe de altă parte, conservatorii au aplaudat decizia ABC, considerând-o o consecință firească a comentariilor lui Kimmel despre uciderea lui Charlie Kirk. Donald Trump a salutat public măsura din timpul vizitei sale în Marea Britanie, numind-o "o veste grozavă pentru America" și cerând și altor televiziuni să facă același lucru.

Personalități conservatoare precum Mark Levin și Megyn Kelly au spus că emisiunea ar fi trebuit anulată de mult, sugerând că ABC a reacționat la o avalanșă de plângeri din partea publicului. Donald Trump Jr. l-a numit pe Kimmel "o rușine", iar alți comentatori de dreapta au insistat că nu este vorba nici pe departe de "cancel culture", ci de simple "consecințe pentru propriile acțiuni".

Vestea a șocat echipa și vedetele invitate

Potrivit unei surse citate de CNN, membrii echipei lui Kimmel au fost șocați de decizie, la fel și agenți ai vedetelor, producători și directori din industria media. Și angajații ABC au fost uimiţi de măsură. Kimmel are legături vechi cu postul: face emisiunea de peste două decenii, iar soția lui, Molly McNearney, este scenarist-șef și producător executiv la "Jimmy Kimmel Live!".

Emisiunea nu a fost anulată definitiv, dar nici nu a fost oferită o dată pentru reluarea ei, potrivit CNN. Mai multe figuri din industria de divertisment au declarat că se întreabă dacă show-ul va mai reveni vreodată. Având în vedere istoria sa cu Trump, pare puțin probabil că Jimmy Kimmel își va filtra comentariile sau glumele dacă va reveni pe ecran. Contractul său actual expiră în mai. În 2022, el a recunoscut public că s-a gândit să pună capăt show-ului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰