ABC anulează "Jimmy Kimmel Live" după declarațiile despre Charlie Kirk. Trump aplaudă decizia

Postul american ABC a anunțat că emisiunea Jimmy Kimmel Live va fi suspendată pe termen nelimitat, în urma declarațiilor făcute de prezentator despre împușcarea activistului conservator Charlie Kirk, potrivit BBC . Emisiunea lui va fi înlocuită cu un show special în memoria lui Kirk.

Reprezentanții rețelei de televiziune, deținută de Disney, au confirmat decizia printr-un comunicat, fără alte detalii. Kimmel nu a dorit să comenteze, fiind surprins de jurnaliști la ieșirea din studioul din Los Angeles.

Săptămâna aceasta, comediantul a afirmat în monologul său că "gașca MAGA" încearcă să obțină capital politic de pe urma crimei lui Kirk. În vârstă de 31 de ani, acesta a fost ucis pe 10 septembrie, iar un suspect de 22 de ani a fost pus sub acuzare pentru crimă cu premeditare. "Gaşca MAGA încearcă cu disperare să îl caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind orice altceva decât unul dintre ei și fac tot ce pot pentru a obține capital politic din asta”, a spus Kimmel.

Kimmel a criticat și gestul coborârii drapelelor în bernă pentru Kirk, ironizând totodată reacția președintelui Donald Trump. "Așa plânge un copil de 4 ani pentru un peștișor auriu, nu un adult după pierderea unui prieten", a spus acesta. Totuși, în ziua atacului, prezentatorul transmisese pe Instagram condoleanțe familiei lui Kirk.

Autoritățile nu au anunțat încă un motiv al atacului, însă mama suspectului a declarat că fiul său devenise "mai orientat către stânga, pro-gay și pro-drepturi pentru persoanele trans". Potrivit documentelor oficiale, tânărul nu era înscris la niciun partid și nu votase la ultimele două alegeri.

Decizia ABC, aplaudată de Trump

Decizia ABC a fost salutată imediat de Donald Trump, care a scris pe rețelele sociale că suspendarea emisiunii este "o veste grozavă pentru America". Președintele i-a atacat și pe Jimmy Fallon și Seth Meyers, numindu-i "doi ratați".

Declarațiile lui Kimmel au atras critici și din partea lui Brendan Carr, șeful Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), care a spus că prezentatorul a dat dovadă de "cea mai bolnavă conduită posibilă" și a cerut Disney să acționeze. În schimb, Anna Gomez, membru democrat al FCC, a avertizat că nu trebuie folosit un act de violență politică drept pretext pentru cenzură.

Suspendarea lui Kimmel a fost criticată și de sindicatele din industria filmului și televiziunii. Writers Guild of America a numit decizia "o încălcare a libertății de exprimare", iar SAG-AFTRA a vorbit despre "o formă de suprimare care amenință libertățile tuturor".

Emisiunea lui Kimmel, înlocuită

"Jimmy Kimmel Live" va fi înlocuit vineri cu o emisiune specială în memoria lui Charlie Kirk pe posturile ABC ale Sinclair. Compania solicită ca Kimmel să își ceară scuze familiei lui Kirk și să facă "o donație personală semnificativă" către aceasta, dar și către Turning Point USA, organizația fondată de Kirk care promovează politica conservatoare în licee și universități.

"Declarațiile domnului Kimmel au fost nepotrivite și profund insensibile într-un moment critic pentru țara noastră", a declarat Jason Smith, vicepreședinte al Sinclair. "Credem că posturile de televiziune au responsabilitatea de a educa și de a promova un dialog respectuos și constructiv în comunitățile noastre. Apreciem declarațiile ale președintelui FCC, iar acest incident subliniază necesitatea urgentă ca FCC să ia măsuri de reglementare pentru a controla influența pe care marile rețele naționale o au asupra posturilor locale."

Ce se va întâmpla cu Jimmy Kimmel

Mai multe rețele de televiziune locale au anunțat deja că nu vor mai difuza show-ul. Compania Nexstar a transmis că declarațiile lui Kimmel au fost "ofensatoare și nepotrivite într-un moment delicat al discursului politic național". La rândul său, Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC, a anunțat că va difuza vineri o emisiune specială în memoria lui Kirk, în locul programului lui Kimmel.

Potrivit unor surse citate de CNBC, Kimmel nu a fost concediat, însă va trebui să discute cu conducerea despre cum va aborda situația la revenirea pe post. Între timp, fanii au reacționat cu dezamăgire. Unii au vorbit despre o formă de "cenzură", iar în fața studioului din Hollywood a avut loc chiar și un mic protest.

