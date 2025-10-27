Tablou de Picasso, vândut cu 32 de milioane de euro: "Cea mai mare licitaţie din Franţa"

Un portret al Dorei Maar, pictat de Pablo Picasso în 1943 a fost vândut la Paris, la Hôtel Drouot, cu 32 de milioane de euro, un "record al anului" în Franţa, potrivit casei de licitaţii.

"Am depăşit recordul Christie's pentru un tablou de Picasso în acest an la Hong Kong (23,6 milioane de euro pentru "Buste de femme" (1944), un portret al Dorei Maar vândut în 26 septembrie, n.r.) Este cea mai mare licitaţie din Franţa, toate casele de licitaţii luate în considerare, în acest an", a declarat pentru AFP licitatorul responsabil de această vânzare, Christophe Lucien.

"Picasso şi Dora Maar sunt două vedete de necontestat ale licitaţiilor. Este un moment important, foarte emoţionant, pe care îl voi ţine minte mult timp. Întreaga lume era prezentă, fie în sală, fie la telefon, într-o atmosferă electrizantă", a adăugat el.

Intitulat "Buste de femme au chapeau à fleurs", tabloul de 80x60 centimetri, pictat în ulei, vândut "unui cumpărător străin", potrivit lui Lucien, care nu a precizat naţionalitatea acestuia, o reprezintă pe fotografa, muza suprarealiştilor, care a fost partenera lui Picasso timp de aproximativ zece ani.

Tabloul, estimat iniţial la 8 milioane de euro

Estimat la opt milioane de euro, o estimare modestă, potrivit comisarului de licitaţie, preţul a crescut vertiginos în timpul unei licitaţii transmise în direct pe site-ul Drouot, la care au participat licitatori care au menţinut suspansul până la final. Semnat de Picasso şi datat 11 iulie 1943, tabloul, "excepţional" potrivit comisarului, a fost achiziţionat în august 1944 de un mare colecţionar francez, bunicul actualilor beneficiari care doreau să îl vândă în cadrul unei succesiuni.

"Necunoscut publicului şi neexpus niciodată, cu excepţia atelierului lui Picasso pentru câţiva prieteni, nu a fost niciodată restaurat, este doar încadrat de baghete subţiri şi în starea sa originală", a precizat Agnès Sevestre-Barbé, specialistă în Picasso, la dezvelirea operei în 19 septembrie.

Inspirată atât din naturalism, cât şi din cubism, pânza o înfăţişează pe Dora Maar cuprinsă de tristeţe, dar cu o expresie blândă pe chip, spre deosebire de alte portrete în care maestrul spaniol a reprezentat-o cu o expresie în care violenţa şi emoţiile par exacerbate.

Ea poartă o pălărie cu flori în culori destul de vii (roşu, galben, verde, violet) şi are un bust mai întunecat, în momentul în care Picasso o părăseşte pentru o femeie mai tânără, Françoise Gilot.

Mai multe portrete ale Dorei Maar au fost vândute în special în Statele Unite de marile case de licitaţii anglo-saxone. În 2006, "Dora Maar au chat" a fost vândut cu 95 de milioane de dolari la New York, după "Femme assise dans un jardin" (1938), achiziţionat în 1999, tot la New York, pentru 49 de milioane de dolari.

Autentificat de administraţia Picasso, portretul vândut era cunoscut specialiştilor şi pasionaţilor de Picasso doar în alb şi negru şi prin catalogul raţional al operelor sale (inventarul oficial) care îl menţiona, potrivit Drouot, menţionează Mediafax.

Dora Maar, pe numele său real Henriette Théodora Markovic (1907-1997), este cunoscută mai ales ca fotograf şi s-a făcut remarcată în special prin numeroasele sale portrete ale lui Picasso. Ea a realizat, de asemenea, un reportaj fotografic despre capodopera maestrului spaniol, "Guernica", în curs de creaţie în 1937 în atelierul său din Grands-Augustins, astăzi expusă la Muzeul Regina Sofia din Madrid.

