Suma uriaşă cu care s-a vândut la licitaţie un tablou de Salvador Dali, luat cu 200 € la un târg de vechituri

Un tablou, pictat în 1966 de maestrul spaniol Salvador Dali pentru colecţia sa "O mie şi una de nopţi", a depăşit cu peste 20.000 de euro estimările la licitaţia din 23 octombrie de la Cambridge.

Preţul său era estimat între 23.000 şi 34.000 de euro la sfârşitul lunii iulie. În cele din urmă, la 23 octombrie, un cumpărător a plătit suma modică de 51.000 de euro pentru a achiziţiona pictura "Vieux sultan" a artistului suprarealist Salvador Dalí în cadrul unei licitaţii organizate de casa Cheffins, din Cambridge.

Realizată de artistul spaniol în 1966, pictura a fost autentificată ca fiind una dintre cele 500 de fresce care compun colecţia "Mille et une nuits" (O mie şi una de nopţi), care pune în valoare culturile Orientului Mijlociu, dar care nu a fost niciodată făcută publică, relatează The Guardian.

"Vieux Sultan", una dintre cele cincizeci de picturi din această colecţie misterioasă, a dispărut în 2014, pentru a reapărea nouă ani mai târziu, când un anticar în vârstă de 60 de ani a cumpărat-o pentru suma modică de 200 de euro la un târg de vechituri din Cambridge. Cumpărătorul a observat atunci pe spatele tabloului nişte autocolante care făceau referire la o licitaţie organizată de casa Sotheby's în anii 1990. De asemenea, a remarcat semnătura lui Salvador Dalí în colţul din dreapta jos al pânzei, realizată cu acuarelă şi creion.



Fericitul proprietar, care se simţea "nesigur şi plin de îndoieli" înainte de a cheltui 4.500 de euro pentru a autentifica tabloul şi a-i cerceta provenienţa, a declarat pentru The Guardian că era "în al nouălea cer" după vânzare. "A fost incredibil, pur şi simplu extraordinar", a mărturisit el. Din partea casei de licitaţii Cheffins, directorul Brett Tryner precizează că această licitaţie a stârnit un interes "incredibil", deoarece operele lui Salvador Dali "nu apar des pe piaţă".

"Vieux Sultan", cunoscut şi sub numele de "Vecchio Sultano", este o pictură care împarte iubitorii de artă. În 1963, bogaţii mecena italieni Giuseppe şi Mara Albaretto i-au cerut pictorului spaniol să ilustreze o biblie. Dali a preferat să se lanseze într-o reprezentare a colecţiei de povestiri "O mie şi una de nopţi" într-un stil maur, inspirat din artele islamului. Reprezentarea "sultanului" este, aşadar, supusă interpretării, în timp ce doar 100 din cele 500 de pagini ale colecţiei au fost realizate de pictor.

