Taiwan insistă că revenirea sub China nu este o posibilitate. China nu renunţă

Premierul Taiwanului Cho Jung-tai a declarat marți că o revenire a Taiwanului sub tutela Chinei nu este o opțiune, reacționând astfel la afirmațiile președintelui chinez Xi care a reiterat pretențiile asupra Taiwanului într-un apel telefonic cu președintele Trump.

"Trebuie să subliniem încă o dată că Republica Chineză, Taiwan, este o țară pe deplin suverană și independentă. Pentru cele 23 de milioane de locuitori ai națiunii noastre, 'revenirea' nu este o opțiune, acest lucru este foarte clar", a declarat Cho Jung-tai, marți, citat de Reuters.

Declarațiile oficialului vine pe fondul pretențiilor exprimate de președintele Chinei, Xi Jinping, luni, în cadrul unui apel telefonic cu Donald Trump. Xi Jinping, i-ar fi spus președintelui american că 'revenirea Taiwanului la China' ar fi un element cheie al ordinii internaționale postbelice.

Potrivit Beijingului, chestiunea Taiwanului estea cea mai sensibilă din punct de vedere diplomatic. Oficialii chinezi promovează modelul 'o țară, două sisteme' pentru Taiwan, însă nu este susținut de nicio formațiune majoră de pe insulă, iar președintele a respins inițiativa în repetate rânduri.

De asemena, pe fondul chestiunii Taiwanului, Japonia și China au intrat într-un conflict diplomatic, după ce premierul de la Tokyo a afirmat că o intervenție chineză asupra Tawianului ar declanșa un răspuns militar.

În plus, ministerul taiwanez al Apărării a anunțat marți detectarea unui balon venit dinspre China, care a traversat strâmtoarea Taiwan. Potrivit ministerului, astfel de acte au scopul hărțuirii de către China, însă autoritățile de la Beijing au explicat că este vorba de un balon meteorologic, acuzând Taiwanul de exagerare.

