Un tânăr de 22 de ani a evitat la limită un accident periculos, dar poliţia l-a amendat tot pe el. Poliţiştii n-au văzut întreg momentul, doar finalul, şi l-au pedepsit pe tânăr în loc să-l felicite.

Tânăr de 22 de ani, pe scuter, amendat după ce a evitat la limită un accident. Ce spune Poliţia - Profimedia / imagine ilustrativă

Incidentul a avut loc în Veneţia, acolo unde un tânăr de 22 de ani care conducea un scuter a frânat brusc şi a evitat la limită un pieton care traversase fără să se asigure. După ce a oprit scuterul, tânărul a început să înjure nervos, supărat din cauza incidentului.

Ce prevede legea

O patrulă care trecea prin zonă l-a auzit pe acesta cum înjură şi l-a amendat pentru blasfemie. Deşi a încercat să explice ce s-a întâmplat, poliţiştii nu s-au lăsat înduplecaţi, mai ales că ei nu văzuseră întreaga scenă şi au presupus că tânărul minte pentru a scăpa de sancţiune. Tânărul a fost amendat cu 102 euro pentru ieşirea sa nervoasă.

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În Italia, articolul 724 din Codul Penal prevede amenzi între 51 şi 309 euro pentru expresii ofensatoare la adresa religiei de stat exprimate în public. Totuşi, nicăieri în acest articol de lege sau în orice altă lege a statului italian nu este specificat clar care este religia de stat.

"Emitem amenzi multiple pentru blasfemie: asta prevede Codul Penal și îl aplicăm; nu suntem scutiți. Atunci poate, dacă și-ar fi cerut scuze, ar fi putut exista mai multă flexibilitate", a declarant comandantul Poliţiei Locale din Veneţia pentru presa italiană.