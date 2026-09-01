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Video Tânără de 32 de ani, înjunghiată mortal de o femeie cu probleme psihice, în New York

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Editor Ana Zenovie | Timp citire: 2 minute
Publicat la 01.09.2026, 21:03 | Modificat la 01.09.2026, 21:03

Momente de groază în faimosul Times Square, din New York, unde o femeie cu două cuţite a atacat la întâmplare mai mulţi trecători. O victimă a murit la spital, iar agresoarea a fost împuşcată mortal de poliţişti, după mai multe minute de negocieri. 

Sunt scenele dramatice din inima oraşului New York. Înconjurată de 10 poliţişti, femeia de 49 de ani a refuzat, după 4 minute de negocieri, să arunce cuţitele cu care-i ameninţa pe agenţi. După ce ofiţerii au încercat, fără succes, să o imobilizeze cu ajutorul electroşocurilor, agenţii au fost nevoiţi să deschidă focul, în momentul în care femeia a devenit agresivă.

Imediat după ce au imobilizat-o, ofiţerii au încătuşat-o şi au încercat să-i acorde primul ajutor. Agresoarea a fost transportată de urgenţă la spital, însă medicii nu i-au putut salva viaţa.

"Vreau să le mulţumesc ofiţerilor care au intervenit şi au împiedicat ca un atac groaznic să se transforme într-o tragedie şi mai mare", spune Zohran Mamdani, primarul oraşului New York.

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Cea de-a doua victimă nu a putut fi salvată

A urmat apoi o cursă contra cronometru pentru salvarea celor două persoane înjunghiate pe stradă, la o diferenţă de doar 20 de secunde. Prima victimă este un bărbat de 68 de ani, rănit în timp ce aştepta la semafor. Cea de-a doua, o femeie de 32 de ani, a murit la spital.

Agresoarea ar fi avut probleme psihice şi a mai avut episoade violente şi în trecut, însă nu a fost arestată.

"Agresoarea a fost identificată ca Pamela Cisnero, o femeie de 49 de ani din Queens. Ştim că avea probleme psihice mai vechi", explică Jessica Tisch, comisarul poliţiei din New York. 

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Imediat după atac, poliţia din New York a închis temporar o parte din Seventh Avenue, una dintre cele mai tranzitate şi cunoscute zone din metropola americană.

Ana Zenovie
Ana Zenovie
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