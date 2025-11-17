Norvegia şi Portugalia, calificări în stil mare la Mondialul din America de Nord. Rezultatele de duminică

Duminică seara s-au disputat noi meciuri în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, iar în urma rezultatelor înregistrate, Norvegia şi Portugalia au obţinut calificarea la turneul final.

Norvegia şi Portugalia s-au calificat la Campionatul Mondial de fotbal - Profimedia

Însă cele două formaţii nu doar că au obţinut calificarea ci chiar au făcut-o în stil mare, facând spectacol în meciurile jucate duminică seara.

Portugalia, fără Cristiano Ronaldo, suspendat, a primit replica Armeniei. Iar portughezii au părut că se simt mult mai bine pe teren fără superstarul de aproape 41 de ani.

Portughezii şi-au sufocat şi decimat adversarii, impunându-se, într-un final, cu 9-1, după ce aveau 5-1 încă de la pauză. Joao Neves şi Bruno Fernandes au reuşit câte o triplă, iar Renato Veiga, Goncalo Ramos şi Francisco Conceicao şi-au trecut şi ei numele pe lista marcatorilor, în timp ce Spertsyan a marcat golul de onoare al armenilor.

Articolul continuă după reclamă

Norvegia trebuia să piardă la scor în Italia, ca să rateze calificarea directă la Mondialul de anul viitor. Dar nu numai că nordicii nu au pierdut la scor ci chiar s-au impus la scor, după o repriză a doua de vis.

Francesco Esposito a deschis scorul pentru Squadra Azzura, însă reuşita acestuia a fost un simplu foc de paie. Nordicii au ridicat ritmul după pauză şi au lovit de patru ori, prin Haaland, dublă, Nusa şi Larsen.

În celelalte meciuri jucate duminică seara în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, zona europenă, s-au înregistrat următoarele rezultate: Ungaria - Irlanda 2-3, Albania - Anglia 0-2, Azerbaidjan - Franţa 1-3, Serbia - Letonia 2-1, Ucraina - Islanda 2-0, Israel - Moldova 4-1.

Până acum se cunosc 32 dintre echipele calificate la Campionatul Mondial. Acestea sunt Australia, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan, Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeş, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia, Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii, Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Noua Zeelandă, Croaţia, Anglia, Franţa, Norvegia şi Portugalia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰