O femeie din Norvegia a început anul 2024 fiind milioanară în euro. Pensionara în vârstă de 78 de ani a câştigat jackpot-ul la loteria Euromillions şi s-a ales cu 120 de milioane de euro.

- O femeie din Norvegia a câştigat 120 de milioane de euro la loto. Cum a "topit" 82 de milioane într-un an - Profimedia / imagine ilustrativă

Acum, la final de 2025, Grethe mai are doar 38 de milioane de euro în conturi. Femeia spune că nu a cheltuit niciun euro pentru ea, ci a făcut numeroase donaţii, în special pentru ONG-urile şi asociaţiile care susţin lupta împotriva cancerului de sân.

Pe ce a cheltuit banii

De asemenea, Grethe a mai folosit o parte din bani pentru a înfiinţa o companie care oferă cursuri de perfecţionare în diferite domenii. "A fost un an foarte special, plin de emoții. De fapt, probabil că niciodată nu am plâns atât de mult ca atunci când am aflat că am câştigat", a declarat bătrâna din Norvegia.

Articolul continuă după reclamă

"Obiceiurile mele zilnice sunt aceleași ca înainte, chiar dacă nu mai trebuie să fiu atentă la preț. Dar, în ceea ce privește achizițiile mai mari, am fost probabil puțin mai puțin economă", a mai spus aceasta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰