Ţara din Europa care vrea să interzică fumatul pe stadioane şi la terase. Sunt vizate şi ţigările electronice

Guvernul spaniol pregătește o lege amplă prin care fumatul de țigări și țigări electronice să fie interzis în tot mai multe spații publice, inclusiv pe terase, la concerte și în apropierea școlilor sau spitalelor. Măsura este una dintre cele mai stricte din Europa și vine pe fondul creșterii consumului de ţigări electronice în rândul tinerilor.

Guvernul Spaniei a prezentat un proiect de lege care interzice fumatul de tutun și țigări electronice în spații publice exterioare. Potrivit Bloomberg, noua lege ar urma să se aplice pe terasele barurilor și restaurantelor, la concerte în aer liber și în zonele din apropierea școlilor, spitalelor și altor clădiri publice.

Proiectul va fi aprobat mai întâi în ședința de guvern, apoi va intra în consultare publică, înainte de a ajunge în Parlament.

"Fumatul este una dintre principalele amenințări la adresa sănătății publice și provoacă 30% dintre cazurile de cancer", a declarat ministrul Sănătății, Mónica García. "Fiecare spațiu pe care îl recâștigăm de la fumat este un spațiu câștigat pentru sănătate și viață".

Fumatul, parte din stilul de viață spaniol

Terasele sunt o parte esențială a vieții sociale din Spania, iar interdicția ar marca o schimbare majoră. Fumatul în spații publice interioare, cum ar fi birouri, baruri sau restaurante, este interzis din 2005.

Un sfert dintre spanioli fumează zilnic, iar autoritățile atrag atenția că tot mai mulți minori consumă țigări electronice. Potrivit unui sondaj guvernamental din 2023, 55% dintre adolescenții între 14 și 18 ani au încercat ţigările electronice.

În fiecare an, peste 50.000 de spanioli mor din cauze asociate fumatului, cum ar fi cancerul pulmonar sau bolile pulmonare cronice.

Ce alte măsuri mai prevede legea

Proiectul de lege prevede și interzicerea reclamelor pentru țigări tradiționale și electronice, precum și a consumului de produse cu nicotină de către minori. Spațiile vizate includ stadioane de fotbal, campusuri universitare, locuri de joacă pentru copii și zonele aflate la 15 metri de școli, spitale și clădiri publice.

Țigările electronice de unică folosință vor fi complet interzise.

Deși legea este una dintre cele mai stricte din Europa, unii activiști spun că proiectul putea fi mai dur. Guvernul a renunțat la introducerea pachetelor standardizate de țigări, la limitarea punctelor de vânzare a ţigăretelor electronice și la majorarea taxelor pe tutun, din cauza presiunii industriei.

"Pachetele standardizate ar fi redus consumul, iar e greu să aplici interdicția pentru minori dacă aceste produse sunt vândute peste tot", a spus Raquel Fernández Megina, președintele organizației Nofumadores.org. "Legea ar fi putut să fie mult mai ambițioasă".

