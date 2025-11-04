Autorităţile din Maldive interzic tuturor celor născuţi după 1 ianuarie 2007, inclusiv turiştilor, să mai fumeze. Potrivit autorităţilor, măsura este menită să protejeze sănătatea publică şi să promoveze o generaţie fără tutun. Cine nu respectă legea poate primi o amendă de până la 3.200 de dolari.

Interdicţia a intrat în vigoare sâmbătă în arhipelagul din Asia de Sud, "marcând o etapă istorică în eforturile naţiunii de a proteja sănătatea publică şi de a promova o generaţie fără tutun", a declarat Ministerul Sănătăţii din Maldive. Această măsură "face din Maldive prima ţară din lume care aplică o interdicţie generaţională la nivel naţional în privinţa tutunului", a adăugat acesta.

Fumatul provoacă peste şapte milioane de decese la nivel global în fiecare an, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Peste un sfert din populaţia adultă a Maldivelor consuma tutun în 2021

În 2021, peste un sfert din populaţia adultă a Maldivelor (cu vârste cuprinse între 15 şi 69 de ani) consuma tutun, potrivit unui sondaj naţional. Această rată era aproape dublă în cazul adolescenţilor cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani. În comparaţie, aproape 20% dintre adulţii din Statele Unite consumau tutun în 2022, iar aproape 12% dintre adulţii din Regatul Unit erau fumători în 2023.

Deşi Maldive este prima ţară care a adoptat o astfel de interdicţie, propuneri similare au fost dezbătute, şi aproape impuse, şi în alte părţi ale lumii.

Noua Zeelandă a fost aproape de a impune o măsură similară în 2022, când guvernul a adoptat o interdicţie în materie de fumat pionieră la nivel mondial, care ar fi interzis vânzarea de tutun către orice persoană născută după 1 ianuarie 2009. Însă interdicţia, care trebuia să intre în vigoare în 2024, nu a mai fost pusă în aplicare. La doar un an după adoptarea proiectului de lege, acesta a fost retras pentru a contribui la finanţarea reducerilor fiscale, ceea ce a provocat furia oficialilor din domeniul sănătăţii publice şi a grupurilor antitabac.

Proiecte de lege similare au fost propuse în Marea Britanie în ultimii ani, dar nu au fost adoptate; o nouă versiune fiind în prezent în curs de adoptare în parlament. Proiectul de lege ar interzice tutunul pentru orice persoană născută după 1 ianuarie 2009 şi ar consolida reglementările în ceea ce privelte vânzarea de tutun şi produsele de vapat. Mai mulţi lideri britanici din domeniul sănătăţii au semnat săptămâna trecută o scrisoare deschisă în care solicitau adoptarea proiectului de lege şi condamnau întârzierile înregistrate până în prezent în acest proces. În cele şase luni de la ultima dezbatere a proiectului de lege în parlament, peste 120.000 de tineri au început să fumeze, se afirmă în scrisoarea semnată de liderii marilor spitale, organizaţii caritabile pentru combaterea cancerului şi sucursale ale Serviciului Naţional de Sănătate (NHS).

Ţigările electronice, interzise în Maldive din 2024

Interdicţia din Maldive este doar cea mai recentă măsură din eforturile depuse de ani de zile de această ţară pentru a combate consumul de tutun şi fumatul, inclusiv ţigările electronice. Guvernul a interzis importul, deţinerea, utilizarea, fabricarea şi distribuţia tuturor ţigărilor electronice în Maldive la sfârşitul anului 2024, indiferent de vârstă.

Autorităţile speră acum să reducă fumatul în întregul arhipelag, având în vedere planuri de înfiinţare a unor clinici antifumat care vor oferi medicamente pentru a ajuta oamenii să renunţe la produsele din tutun. La începutul acestei veri, preşedintele a propus chiar o recompensă în bani pentru locuitorii oricărei insule care elimină complet fumatul.

