Ţara europeană în care copiii până la 16 ani ar putea avea interdicţie de a folosi reţelele de socializare

Reţelele de socializare ar putea fi interzise total pentru copiii sub 16 ani. Un amendament prin care se prevede ca în termen de 12 luni toate siteurile de profil să introducă „verificări de vârstă extrem de eficiente” urmează să intre la vot în Marea Britanie.

O comisie de specialitate a introdus modificarea actului normativ, după ce a primit susţinere şi în Camera Lorzilor. Potrivit Sky News, amendamentul prevede că, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, site-urile de socializare trebuie să fie obligate să utilizeze verificări de vârstă “extrem de eficiente” pentru a se asigura că nicio persoană de sub 16 ani nu poate deveni utilizator.

Reţelele de socializare interzise copiilor sub 16 ani

Prim-ministrul Keir Starmer s-a opus inițial unei astfel de interdicții atât de stricte, dar presiunea din partea partidelor de opoziție și chiar a propriilor deputați laburiști, pare a-l fi convins să își schimbe poziția.

Un deputat laburist a declarat că guvernul riscă o rebeliune chiar în interiorul propriului partid dacă nu va susține interdicția, iar, la începutul săptămânii trecute, Starmer a fost de acord să înceapă consultări în acest sens.

Deși guvernul dorea ca aceste consultări să dureze trei luni, lucrurile se vor petrece mult mai repede, având în vedere exemplul Australiei, care a introdus o astfel de interdicție din decembrie anul trecut.

Pare aproape sigur că o interdicție va veni într-o formă sau alta.

„Vom lua măsuri pentru a oferi copiilor o relație mai sănătoasă cu telefoanele mobile și rețelele de socializare. Este important să facem acest lucru corect, motiv pentru care am lansat o consultare și vom colabora cu experți, părinți și tineri pentru a ne asigura că adoptăm cea mai bună abordare, bazată pe dovezi”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

