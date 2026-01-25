Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis

Alex Pretti a fost ucis, sâmbătă, în sudul oraşului Minneapolis de către Patrula de Frontieră. Potrivit martorilor, şase persoane mascate au încercat să îl pună la pământ pe bărbatul de 37 de ani, dar fără succes. După mai multe lovituri, unul dintre agenţi a deschis focul şi a tras cel puţin nouă gloanţe înspre el. Din păcate, rănile provocate i-au fost fatale.

Cine este Alex Pretti, aiastentul medical în vârstă de 27 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis - Bluesky/@dimitridrekonja.bsky.social

Alex Pretti avea 37 de ani când a fost ucis de agenţii din Patrula de Frontieră în Minneapolis. Potrivit familiei şi prietenilor, bărbatul a lucrat ca asistent medical în secţia de terapie intensivă şi îngrijea veterani bolnavi, o reflecţie a dorinţei sale de a-i ajuta pe alţii, scrie CNN.

Pretti a fost asistent medical la secţia de terapie intensivă (ICU) la Centrul Medical VA din Minneapolis timp de aproximativ cinci ani, a relatat un coleg care a dorit să rămână anonim.

"Alex era o persoană cu suflet bun, care avea grijă de familia și prietenii săi, dar și de veteranii americani pe care îi îngrijea ca asistent în spital. Alex dorea să facă o diferență în această lume. […] Din păcate, nu va fi cu noi să vadă impactul pe care l-a avut", au declarat părinții săi, Michael și Susan Pretti, într-un comunicat.

Şeful secţiei de boli infecţioase de la spitalul VA din Minneapolis, Dr. Dimitri Drekonja, a scris pe platforma Bluesky că Pretti era "o persoană bună, plină de compasiune şi care trăia pentru a ajuta". El a spus că bărbatul era foarte dedicat muncii sale.

Bărbatul şi-a plătit şcoala de asistenţă medicală lucrând la spitalul VA şi s-a angajat în personal după absolvire, a spus un coleg de-al său, citat de CNN.

Cum a fost ucis Alex Pretti

Pretti a fost împuşcat mortal în timp ce agenţi federali anti-imigraţie încercau să-l imobilizeze la sol în Minneapolis. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a afirmat că ofiţerii au confiscat o armă pe care bărbatul o avea asupra sa şi ar fi tras în legitimă apărare.

Poliţia din Minneapolis a declarat că Pretti era un deţinător legal de armă, cu permis, iar în dosarele judecătoreşti nu figura cu nicio acuzaţie penală serioasă.

Ce spun părinţii bărbatului că s-ar fi întâmplat de fapt

Părinţii lui Alex, în declaraţia lor, au contestat afirmaţiile DHS că el ar fi reprezentat o ameninţare pentru agenţi în momentul în care a fost ucis. Ei au spus că fiul lor încerca să protejeze o femeie aflată în apropiere în acel moment.

"Minciunile îngrozitoare spuse despre fiul nostru de administraţie sunt reprobabile şi dezgustătoare", au spus părinţii bărbatului.

Pretti a început să participe la proteste după uciderea lui Renee Good

Pretti a început să participe la proteste împotriva aplicării politicilor de imigraţie în Minneapolis după ce un agent ICE a împuşcat mortal pe Renee Good la începutul acestei luni, au declarat membri ai familiei pentru Associated Press.

"Îi păsa profund de oameni şi era foarte supărat de ceea ce se întâmpla în Minneapolis şi în Statele Unite cu ICE, la fel ca milioane de alte persoane", a spus Michael Pretti, tatăl lui Alex.

Tatăl lui Pretti a relatat că au discutat despre cât de atent ar trebui să fie când participă la proteste împotriva ICE.

"Am avut această discuţie cu el acum aproximativ două săptămâni, ştii, mergi înainte şi protestează, dar nu te angaja, nu face nimic stupid, practic. Şi el a spus că ştie. Ştia" a declarat Michael Pretti pentru Associated Press.

