Trei morţi într-o fabrică de biscuiţi din Grecia, după izbucnirea unui incendiu

Trei muncitoare ale unei fabrici de biscuiți au murit, iar alte două persoane sunt căutate, după o explozie urmată de un incendiu care a avut loc luni la unitatea din centrul Greciei, au transmis pompierii, informează Reuters și AFP, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 11:35
Explozia s-a produs în jurul orei 4:00 (2:00 GMT) la fabrica din apropierea orașului Trikala, provocând un incendiu major, potrivit unui purtător de cuvânt al departamentului de pompieri.

Ministrul grec al sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat pentru postul public ERTnews Radio că șase angajați și un pompier au fost spitalizați, dar starea lor nu este gravă.

Un prim bilanț indicase cinci dispăruți și opt răniți. Autoritățile nu au furnizat încă detalii despre cauza exploziei de la cunoscuta fabrică de biscuiți din Grecia. Potrivit pompierilor, operațiunea de stingere a incendiului era în desfășurare în cursul dimineții, 40 de pompieri cu 13 vehicule aflându-se la fața locului.

Violanta, o companie care produce biscuiți, fursecuri și vafe umplute vândute sub diverse mărci, deține o fabrică de biscuiți cu o capacitate anuală maximă de 12.500 de tone, conform site-ului său web.

