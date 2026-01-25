Noapte de foc în Albania, după un protest organizat de partidul de opoziţie în faţa clădirilor guvernamentale! Manifestanţii s-au ciocnit cu forţele de ordine şi au cerut demisia executivului. Zece poliţişti au fost răniţi. Situaţia a degenerat după ce unii protestatari au aruncat cocktailuri Molotov în agenţi, iar ca să-i calmeze, s-au folosit tunuri cu apă.

Protestul a fost organizat pe fondul acuzațiilor de corupție care o vizează pe vicepremierul Belinda Balluku, inculpată de Structura Specială Anticorupție din Albania (SPAK). Mii de simpatizanți ai opoziției s-au adunat în fața sediului Guvernului, cerând plecarea din funcție atât a premierului Edi Rama, cât și a vicepremierului, potrivit Albanian Daily News.

Situația a degenerat rapid, iar manifestanții au aruncat cocktailuri Molotov și artificii spre clădirea guvernamentală, provocând intervenția în forță a poliției.

Forțele de ordine au intervenit pentru a dispersa protestatarii, folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă. După primele confruntări, o parte dintre manifestanți s-au deplasat către clădirea Parlamentului, unde tensiunile au continuat.

Miza protestelor: cazul vicepremierului Belinda Balluku

Belinda Balluku a fost suspendată anterior de Curtea Supremă de Apel, însă Curtea Constituțională a decis ulterior reinstalarea sa temporară în funcție, până la finalizarea unei analize complete a contestației depuse.

Între timp, SPAK a cerut ridicarea imunității parlamentare a vicepremierului pentru a putea continua procedurile legale și a dispune arestarea acesteia. Decizia privind ridicarea imunității a fost însă amânată până la data de 28 ianuarie.

Opoziția anunță proteste de durată

Liderii opoziției au transmis că manifestațiile vor continua și în perioada următoare, ca parte a unei campanii susținute împotriva actualului guvern de la Tirana.

Protestele din Albania vin pe fondul unei crize politice tot mai accentuate, alimentate de acuzații de corupție la nivel înalt și de tensiunile dintre putere și opoziție, într-un context atent urmărit și la nivel regional.

