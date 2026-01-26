Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap

Descoperire şocantă într-un bloc din cartierul Dămăroaia din Capitală. O doctoriţă radiolog a fost găsită moartă în casă de fostul său partener de viaţă.

Femeia ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon. În urma sa a lăsat şi un bilet de adio.

A lăsat un bilet de adio

Din primele informaţii ar fi vorba despre o sinucidere pentru că medicul ar fi lăsat şi un bilet de adio. Femeia suferea de depresie şi ca să fie sigură ca va muri se pare că a luat şi un pumn de pastile.

Articolul continuă după reclamă

Descoperirea şocantă a fost făcută de fostul soţ al femeii cu care mai păstra legătura.

Femeia era medic radiolog la o clinică privată din Bucureşti.

