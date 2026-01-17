Aproape toată ţara intră în cod galben de ger. Patru zile de frig continuu şi temperaturi de -20 de grade

Harta temperaturi România

-12 grade în Bucureşti

Capitala intră sub Cod galben de frig până miercuri dimineața. Temperaturile vor coborî până la -12 grade noaptea, iar ziua maximele vor rămâne negative, ajungând până la -7 grade.

Vremea va fi deosebit de rece în București începând de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00. Capitala se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.

Astăzi și în noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi mai mult senin ziua, apoi se va înnora. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de -4 până la -3 grade, iar cea minimă de -11 până la -9 grade.

Bucureștiul se va afla sub cod galben de vreme geroasă între sâmbătă ora 20:00 și duminică ora 10:00.

Duminică va fi cea mai geroasă zi din interval.

Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la -7 până la -6 grade, iar cea minimă la -10 până la -9 grade. Capitala va fi sub cod galben de temperaturi deosebit de scăzute duminică între orele 10:00 și 20:00, apoi sub cod galben de vreme geroasă între duminică ora 20:00 și luni ora 10:00.

Luni vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cea minimă va fi de -12 până la -10 grade.

Marți vremea va fi în continuare geroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 0 grade, iar cea minimă va fi de -10 până la -8 grade.

