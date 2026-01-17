Aproape toată ţara intră în cod galben de ger. Patru zile de frig continuu şi temperaturi de -20 de grade
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe alerte meteo de ger. Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Gerul va persista chiar și în timpul zilei, cu maxime de până la -15 grade, iar noaptea termometrele vor coborî până la -20 de grade.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și intensificări ale vântului.
Vremea va fi deosebit de rece sâmbătă, în jumătatea estică a țării. De duminică, 18 ianuarie, în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade. În nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.
Cod galben de ger în aproape toată ţara
Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig.
ANM a emis și mai multe atenționări cod galben pentru diferite intervale.
Sâmbătă între orele 10:00 și 20:00, în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15 până la -10 grade. Local în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade.
Sâmbătă, între orele 20:00 și duminică ora 10:00, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.
Duminică, între orele 10:00 și 20:00, gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12 până la -10 grade.
În restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, cu valori între -9 și -5 grade.
Duminică, între orele 20:00 și luni ora 10:00, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.
-12 grade în Bucureşti
Capitala intră sub Cod galben de frig până miercuri dimineața. Temperaturile vor coborî până la -12 grade noaptea, iar ziua maximele vor rămâne negative, ajungând până la -7 grade.
Vremea va fi deosebit de rece în București începând de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00. Capitala se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.
Astăzi și în noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi mai mult senin ziua, apoi se va înnora. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de -4 până la -3 grade, iar cea minimă de -11 până la -9 grade.
Bucureștiul se va afla sub cod galben de vreme geroasă între sâmbătă ora 20:00 și duminică ora 10:00.
Duminică va fi cea mai geroasă zi din interval.
Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la -7 până la -6 grade, iar cea minimă la -10 până la -9 grade. Capitala va fi sub cod galben de temperaturi deosebit de scăzute duminică între orele 10:00 și 20:00, apoi sub cod galben de vreme geroasă între duminică ora 20:00 și luni ora 10:00.
Luni vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cea minimă va fi de -12 până la -10 grade.
Marți vremea va fi în continuare geroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 0 grade, iar cea minimă va fi de -10 până la -8 grade.
