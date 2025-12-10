Antena Meniu Search
Un avion de mici dimensiuni a fost nevoit să aterizeze de urgență pe o autostradă aglomerată din Florida, după o problemă tehnică. În timpul manevrei, aeronava a lovit o mașină, iar șoferița acesteia, o femeie de 57 de ani, a fost transportată la spital cu răni minore. Pilotul și pasagerul său au scăpat nevătămați, însă martorii au descris momentul drept "un șoc total", spunând că avionul "a apărut de nicăieri". Autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incidentului.

 Avionul de mic dimensiuni a fost nevoit să facă o aterizare de urgență din cauza unei probleme tehnice. Aterizarea forțată a avut loc la ora locală 17.45, în timp ce autostrada era foarte aglomerată, potrivit Le Figaro.

În timpul manevrelor avionul a lovit o mașină. Șoferul acesteia, o femeie în vârstă de 57 de ani, a suferit răni minore și a fost dus la spital. Pilotul și pasagerul său au scăpat în mod miraculos fără răni, au declarat autoritățile. 

Martorii s-au declarat șocați de accident. Intervievați de NBC News, un tată și un fiu, care se aflau în mașina lor în momentul accidentului spectaculos, au spus că "avionul a apărut de nicăieri și a fost un șoc, un șoc total". 

Alții au spus că femeia aflată la volanul mașinii lovite nu avea cum să evite accidentul.

"L-am văzut venind, toți cei de pe cealaltă parte a drumului l-au văzut venind, dar șoferița mașinii nu l-a văzut", au relatat ei.

FAA, agenția guvernamentală responsabilă de reglementarea aviației civile din SUA, a lansat o anchetă pentru a determina cauza accidentului.

