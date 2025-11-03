Antena Meniu Search
Foto Unicul supraviețuitor al tragediei aviatice din India a învins moartea, dar nu și durerea

Unicul supraviețuitor al accidentului aviatic Air India, în care au murit 241 de persoane, a declarat că se simte "cel mai norocos om în viață", dar în același timp suferă pe plan fizic și psihic.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 11:10
Unicul supraviețuitor al tragediei aviatice din India a învins moartea, dar nu și durerea - Profimedia

Viswashkumar Ramesh a scăpat cu viață din epava avionului care se îndrepta spre Londra și s-a prăbușit în Ahmedabad, într-un moment care a uimit întreaga lume, informează BBC.

El a spus că este "un miracol" că a supraviețuit, dar a povestit cum a pierdut totul: fratele său mai mic, Ajay, care stătea la doar câteva locuri distanță, a murit în accidentul petrecut în luna iunie.

Singurul supraviețuitor trăiește cu trauma tragediei

De când s-a întors acasă, la Leicester, Ramesh se confruntă cu tulburare de stres posttraumatic (PTSD), spun consilierii săi, și nu a fost în stare să vorbească nici măcar cu soția și fiul său de patru ani. Într-un interviu acordat BBC News, Ramesh, vizibil emoționat, a declarat: "Acum sunt singur. Stau în cameră, nu vorbesc cu soția, nici cu fiul meu. Pur și simplu, vreau să fiu singur în casă".

El a povestit din patul de spital din India cum a reușit să-și desfacă centura și să se târască afară din epavă, întâlnindu-l ulterior pe premierul indian Narendra Modi în timpul tratamentului.

Dintre pasagerii și membrii echipajului decedați, 169 erau cetățeni indieni, 52 britanici, iar alți 19 au murit la sol.

Air India i-a oferit lui Ramesh o compensație intermediară de 21.500 de lire sterline, care a fost acceptată, dar consilierii săi spun că suma nu acoperă nevoile urgente. Într-un comunicat, compania aeriană deținută de Tata Group a spus că reprezentanți de rang înalt continuă să viziteze familiile pentru a le transmite condoleanțe.

"O ofertă a fost făcută reprezentanților lui Ramesh pentru a aranja o astfel de întâlnire și vom continua să încercăm. Sperăm să primim un răspuns pozitiv", a transmis compania.

