Mizele vizitei lui Putin în India: Modi va închiria un submarin nuclear rusesc pentru 2 miliarde de $

India va plăti aproximativ 2 miliarde de dolari pentru a închiria un submarin nuclear din Rusia, relatează Bloomberg citând surse. Acordul a fost finalizat după aproape un deceniu de negocieri și coincide cu vizita președintelui Vladimir Putin la New Delhi joi şi vineri.

Potrivit Bloomberg, în cadrul acordului, submarinul rusesc nu va putea fi folosit în război, ci va fi destinat antrenării personalului și dezvoltării capacităților operaționale ale marinei indiene. Submarinul va rămâne în dotarea Indiei timp de 10 ani, iar contractul include servicii de mentenanță. Precedentul submarin rusesc închiriat a fost returnat în 2021.

Negocierile fuseseră blocate din cauza disputelor legate de preț, însă, recent oficiali indieni au vizitat un șantier naval rusesc în noiembrie, iar livrarea submarinului este așteptată în următorii doi ani. India deține în prezent 17 submarine diesel și dezvoltă atât rachete balistice lansate de pe submarine, cât și propriile submarine cu propulsie nucleară, destinate descurajării strategice. De asemenea, construiește două submarine de atac cu propulsie nucleară.

De ce îl vizitează Putin pe Modi la New Delhi

Preşedintele rus Vladimir Putin începe joi o vizită de două zile în India, unde se va întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi şi va participa la summitul anual organizat de cele două ţări. Este de aşteptat ca New Delhi şi Moscova să semneze o serie de acorduri în timpul vizitei, care are loc la câteva luni după ce SUA şi-au intensificat presiunile asupra Indiei pentru a înceta achiziţionarea de petrol rusesc. Vizita are loc, de asemenea, în contextul în care administraţia preşedintelui american Donald Trump poartă o serie de discuţii cu Rusia şi Ucraina în încercarea de a pune capăt războiului, relatează BBC.

Vânzările de petrol

India şi Rusia sunt aliate de zeci de ani, iar Putin şi Modi au o relaţie cordială, pentru că au nevoie unul de celălalt. Cu o populaţie de aproape un miliard şi jumătate de oameni şi o creştere economică de peste 8%, India este cea mai rapidă economie majoră din lume. Acest lucru o face o piaţă extrem de atractivă pentru bunurile şi resursele ruseşti, în special pentru petrol. India este al treilea consumator mondial de ţiţei şi a cumpărat volume mari din Rusia. Dar nu a fost întotdeauna aşa. Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, doar 2,5% din importurile de petrol ale Indiei proveneau din Rusia. Această proporţie a sărit la 35%, deoarece India a profitat de reducerile de preţ oferite de Rusia ca urmare a sancţiunilor împotriva Moscovei şi a accesului restricţionat al Rusiei la piaţa europeană.

India a fost mulţumită, dar Washingtonul, mai puţin. În octombrie, administraţia Trump a impus o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor indiene, argumentând că, prin achiziţionarea de petrol de la Rusia, India contribuie la finanţarea fondului de război al Kremlinului. De atunci, comenzile din India pentru petrolul rusesc au scăzut, iar preşedintele Putin va dori ca India să continue să cumpere ţiţeiul rusesc.

Pentru Moscova, vânzările de arme către India sunt o altă prioritate, încă din perioada sovietică. Înaintea vizitei lui Putin, au apărut informaţii că India intenţionează să achiziţioneze avioane de luptă şi sisteme de apărare aeriană ruseşti de ultimă generaţie. Pe de altă parte, Rusia, afectată de o penurie de forţă de muncă, consideră India o sursă valoroasă de muncitori calificaţi.

Mize geopolitice

Kremlinul se bucură să demonstreze că eforturile occidentale de a-l izola din cauza războiului din Ucraina au eşuat. Zborul către India şi întâlnirea cu prim-ministrul Modi este o modalitate de a face acest lucru. La fel a fost şi călătoria în China şi discuţiile cu Xi Jinping ale lui Putin de acum trei luni. Cu aceeaşi ocazie, el s-a întâlnit şi cu Modi. Imaginea celor trei lideri zâmbind şi discutând împreună a transmis un mesaj clar că, în ciuda războiului din Ucraina, Moscova are aliaţi puternici care susţin conceptul unei "lumi multipolare".

Rusia se laudă cu "parteneriatul fără limite" pe care îl are cu China. Este la fel de vocală şi în ceea ce priveşte "parteneriatul strategic special şi privilegiat" cu India, ceea ce contrastează puternic cu relaţia tensionată a Moscovei cu Uniunea Europeană. "Cred că Kremlinul este sigur că Occidentul, inclusiv Europa, a eşuat total", consideră Andrei Kolesnikov, editorialist la Novaia Gazeta.

"Nu suntem izolaţi, pentru că avem legături cu Asia şi cu ţările din sudul globului. Din punct de vedere economic, acesta este viitorul. În acest sens, Rusia a revenit ca actor principal în aceste părţi ale globului, la fel ca Uniunea Sovietică. Dar chiar şi Uniunea Sovietică avea canale şi legături speciale cu SUA, Germania de Vest şi Franţa. Avea o politică multivectorială. Însă acum suntem complet izolaţi de Europa. Este o situaţie fără precedent. Filosofii noştri au spus întotdeauna că Rusia face parte din Europa. Acum nu mai este aşa. Este un eşec şi o pierdere uriaşă. Sunt sigur că o parte din clasa politică şi antreprenorială a Rusiei visează să se întoarcă în Europa şi să facă afaceri nu numai cu China şi India", a scris Kolesnikov. În această săptămână, însă, ne putem aştepta să auzim despre prietenia dintre Rusia şi India, acorduri comerciale şi cooperare economică sporită între Moscova şi Delhi.

Autonomia strategică a Indiei

Vizita lui Putin la Delhi vine într-un moment crucial pentru Modi şi ambiţiile globale ale Indiei. Relaţiile dintre India şi Rusia datează din era sovietică şi au rezistat indiferent de schimbările peisajului geopolitic. Putin a dedicat, probabil, mai mult timp şi energie acestei relaţii decât alţi lideri ruşi înaintea lui.

În ceea ce-l priveşte pe Modi, în ciuda presiunilor intense din partea guvernelor occidentale de a critica Rusia pentru războiul din Ucraina, el a susţinut că dialogul este singura cale de a rezolva conflictul. Aceasta este "autonomia strategică" a Indiei, Modi ocupând un loc special în ordinea geopolitică, pentru că menţine relaţii strânse cu Moscova şi, în acelaşi timp, cu Occidentul. Aceasta a funcţionat însă până când Trump s-a întors la Casa Albă. Relaţiile dintre India şi SUA au atins un minim istoric în ultimele luni, deoarece cele două ţări nu au reuşit să rezolve impasul tarifar.

În acest context, vizita lui Putin capătă o importanţă mai mare ca niciodată pentru Modi, deoarece va testa autonomia geopolitică a Indiei. El va merge pe proverbiala sârmă diplomatică, scrie BBC. Modi va dori să le arate indienilor din ţară şi din întreaga lume că încă îl consideră pe Putin aliatul său şi că nu a cedat presiunilor lui Trump, pe care l-a numit anterior "prietenul său adevărat".

Dar el s-a confruntat şi cu presiuni din partea aliaţilor săi din Europa, chiar săptămâna aceasta, ambasadorii Germaniei, Franţei şi Regatului Unit în India au scris un articol comun rar într-un ziar important, criticând poziţia Rusiei faţă de Ucraina. Astfel, Modi va trebui să se asigure că o consolidare a relaţiilor dintre India şi Rusia nu va umbri negocierile comerciale în curs cu SUA şi nici parteneriatul său cu Europa.

"Pentru India, provocarea este echilibrul strategic, protejarea autonomiei în timp ce se navighează între presiunea din partea Washingtonului şi dependenţa de Moscova", comentează Global Trade Research Initiative (GTRI), un grup de reflecţie cu sediul la Delhi.

Relaţiile economice

O altă prioritate a lui Modi va fi deblocarea potenţialului comerţului bilateral între India şi Rusia. Analiştii au afirmat adesea că relaţiile economice dintre cei doi aliaţi puternici au înregistrat performanţe slabe timp de decenii.

Comerţul bilateral dintre cele două ţări a crescut la 68,72 miliarde de dolari la sfârşitul lunii martie 2025, faţă de doar 8,1 miliarde de dolari în 2020. S-a datorat în mare parte creşterii semnificative a achiziţiilor de petrol rusesc la preţ redus de către India, dar acest lucru a desequilibrat puternic balanţa în favoarea Rusiei, iar Modi ar dori să corecteze această situaţie. Având în vedere că firmele indiene reduc deja achiziţiile de petrol din Rusia pentru a evita sancţiunile din partea Washingtonului, cele două ţări vor căuta alte domenii pentru a stimula comerţul.

Apărarea este cea mai uşoară alegere. Importurile Indiei din Rusia în domeniul apărării s-au redus la 36% între 2020 şi 2024, de la nivelurile maxime de 72% în 2010-2015 şi 55% între 2015 şi 2019, potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. Acest lucru s-a datorat în mare parte încercării Indiei de a-şi diversifica portofoliul de apărare şi de a stimula producţia internă. Însă o analiză mai atentă a acestor cifre arată o altă realitate. Mai multe platforme de apărare indiene încă depind în mare măsură de Rusia. Multe dintre cele 29 de escadrile ale forţelor aeriene indiene utilizează avioane ruseşti Suhoi-30.

Apărarea, domeniu-cheie

Conflictul armat limitat dintre India şi Pakistan din luna mai a acestui an a demonstrat rolul indispensabil al platformelor ruseşti, precum sistemele de apărare aeriană S-400, în cadrul forţelor armate indiene, dar a evidenţiat şi vulnerabilităţile pe care ţara trebuie să le remedieze urgent.

Informaţiile sugerează că India doreşte să achiziţioneze sistemele S-500 modernizate şi avionul de vânătoare de generaţia a cincea Su-57. Achiziţionarea de către Pakistan a avionului de vânătoare stealth de generaţia a cincea J-35 fabricat în China nu a trecut neobservată la Delhi, care ar dori să se asigure cât mai curând posibil de un avion comparabil.

Însă Rusia se confruntă deja cu o penurie de componente critice din cauza sancţiunilor şi a războiului din Ucraina. Termenul limită pentru livrarea unor unităţi ale sistemului S-400 a fost amânat până în 2026. Modi va solicita lui Putin anumite garanţii privind termenele.

Produsele indiene, pe rafturile din Rusia

Modi ar dori, de asemenea, ca economia Rusiei să facă loc pentru produsele indiene, pentru a remedia dezechilibrul comercial masiv. "Categoriile orientate către consumatori şi cu vizibilitate ridicată rămân marginale: smartphone-urile (75,9 milioane de dolari), creveţii (75,7 milioane de dolari), carnea (63 de milioane de dolari) şi articolele de îmbrăcăminte (doar 20,94 milioane de dolari) subliniază penetrarea limitată a Indiei pe pieţele de retail şi în lanţurile valorice ale produselor electronice din Rusia, în ciuda turbulenţelor geopolitice", a declarat GTRI.

Modi îşi propune să poziţioneze produsele indiene pe piaţa rusă, mai ales odată ce războiul se va încheia şi Moscova se va reintegra în economia globală. El va încerca să reducă dependenţa comercială de petrol şi apărare, urmărind un acord care să consolideze legăturile cu Rusia, lăsând în acelaşi timp loc pentru aprofundarea relaţiilor cu Occidentul.

"Vizita lui Putin nu este o întoarcere nostalgică la diplomaţia Războiului Rece. Este o negociere privind riscurile, lanţurile de aprovizionare şi izolarea economică. Un rezultat modest va asigura petrolul şi apărarea; unul ambiţios va remodela economia regională", conchide GTRI.

La prima sa vizită în capitala Indiei după patru ani, Putin va fi însoţit de ministrul apărării, Andrei Belousov, şi de o delegaţie numeroasă din mediul de afaceri şi industrie. Delegaţia lui Putin îi include pe directorii executivi ai băncii ruse Sberbank şi ai exportatorului de armament de stat Rosoboronexport, precum şi pe şefii companiilor petroliere sancţionate Rosneft şi GazpromNeft. Înaintea vizitei, Sberbank a declarat că este interesată să investească în proiecte de infrastructură indiene care utilizează rupii, monedă în care se efectuează o mare parte din tranzacţiile comerciale bilaterale.

