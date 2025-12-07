Cel puţin 23 de oameni au murit într-un incendiu într-un club de noapte din India

Cel puțin 23 de oameni au murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui incendiu pornit într-un club de noapte din statul Goa, India. Printre aceștia se aflau și turiști.

Potrivit declarațiilor date, duminică, de ministrul-șef (n.r.-echivalentul Președintelui de Consiliu Județean) al statului indian Goa, Pramod Sawant, incendiul a izbucnit la scurt timp după miezul nopții, într-un clubul Arpora, popular în nordul statului indian.

În incendiu au murit cel puțin 23 de oameni. Dintre aceștia, trei sau patru erau turiști, iar ceilalți erau angajați în bucătăria localului.

23 de cadavre, recuperate

Incendiul a survenit în urma exploziei unui cilindru de gaz. Flăcările au fost stinse, iar cele 23 de cadavre au fost recuperate, potrivit agenției de știri Press Trust India, citată de Associated Press şi Mediafax.

Ministrul-șef din Goa a precizat că guvernul va demara o anchetă pentru a determina circumstanțele care au dus la explozia cilindrului de gaz, și a identifca dacă reprezentanții clubului au respectat normele de siguranță pentru incendii, dar și normele de construcție.

Într-o postare pe rețele sociale, Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis că incidentul că incidentul este unul „foarte trist”, dar și că a vorbit cu ministrul-șef al statului Goa despre tragedie. Mondi a precizat că guvernul „va oferi toată asistența necesară celor care au fost afectați”, transmițând și condoleanțe familiilor celor 23 de victime care au murit în urma incendiului din clubul de noapte.

Accidentele care implică explozia cilindrelor de gaze au mai fost întâlnite în India. Acestea se soldează deseori cu victime, subliniind nevoia autorităților de a implementa noi protocoale de siguranță, dar și supravegherea acestora.

Coasta vestică a statului Goa este una dintre cele mai populare destinații turistice ale Indiei, datorită plajelor.

