Țara în care oamenii sunt plătiți să citească. Cât primesc pentru 15 minute de lectură

Fie că așteaptă trenul sau își beau cafeaua singuri, locuitorii unui mic stat din Asia de Sud-Est sunt încurajați să facă un lucru care pare tot mai greu de strecurat în rutina zilnică: să citească.

Singapore a lansat o campanie națională desfășurată pe cinci ani, prin care vrea să îi încurajeze pe oameni să-și facă un obicei din citit. Iar pentru asta există și un mic stimulent financiar: cetățenii pot primi bani dacă își înregistrează minutele de lectură pe un site al guvernului, scrie CNN.

Autoritățile mizează pe un sistem de puncte prin care oamenii își urmăresc progresul și primesc o mică recompensă pentru a-i convinge să citească într-un moment în care timpul petrecut pe telefon și scroll-ul nesfârşit ocupă tot mai mult spațiu.

"Conținutul scurt ne ajută să rămânem informați, însă lectura de texte lungi ne dezvoltă atenția, gândirea critică și imaginația", a declarat Melissa Tam, directoarea National Library Board. "În cele din urmă, vrem să vedem o națiune de cititori curioși, atenți și capabili să navigheze într-o lume din ce în ce mai complexă."

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Cât trebuie să citeşti pentru un dolar singaporez

Pentru a primi un dolar singaporez, echivalentul a aproximativ 0,80 dolari americani, este nevoie de 50 de zile de lectură. O sesiune de cel puțin 15 minute aduce 20 de monede virtuale, iar pentru a încasa un dolar sunt necesare 1.000 de monede. Poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi.

Inițiativa vine într-un moment în care atenția oamenilor este tot mai fragmentată, iar obiceiul de a citi este în declin în multe țări. Profesorii încearcă să combată ceea ce a ajuns să fie numit "brain rot", presupusă scădere a capacității de concentrare și a altor abilități cognitive, asociată cu consumul excesiv de conținut superficial online, precum și fenomenul de doomscrolling, adică derularea compulsivă a fluxurilor de știri și postări.

Cele mai recente clasamente internaționale arată că rezultatele la citire ale elevilor de 15 ani din Statele Unite au scăzut puternic, în timp ce țări asiatice precum Singapore și China continuă să obțină rezultate foarte bune. Studiul a evidențiat, printre provocări, și distragerea tot mai mare a atenției provocată de dispozitivele digitale în timpul orelor.