Nouă fabrică în România. Un lider de piaţă ucrainean vrea să-și extindă producția în Maramureş

O companie ucraineană importantă din domeniul produselor medicale analizează posibilitatea de a-și extinde producția în România, iar una dintre variante este județul Maramureș, scrie Profit.ro .

Este vorba despre Biodex LLC, unul dintre principalii producători din Ucraina de produse de igienă și consumabile medicale. Compania produce, printre altele, scutece și absorbante pentru adulți și copii, dar și pansamente medicale.

Reprezentanții companiei au avut deja întâlniri cu autoritățile din Maramureș. Potrivit 2mnews.ro, producătorul ucrainean a analizat mai multe județe din nordul României, însă Maramureșul a venit cu mai multe variante pentru dezvoltarea unei noi capacități de producție.

Printre opțiuni se numără parcurile de specializare inteligentă din Baia Sprie, Fărcașa, Șomcuta Mare și Târgu Lăpuș. Compania ar putea lua în calcul și spații deja construite, care ar putea fi folosite într-un timp mai scurt.

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Biodex își are sediul în Dnipro, iar reprezentanții companiei nu au anunțat deocamdată dacă au luat o decizie privind investiția din România. În ultimii ani, mai multe companii din Ucraina și-au mutat o parte din activitate sau au investit în România, pe fondul războiului început în 2022.