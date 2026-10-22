Un vehicul autonom, cu un interior care se poate transforma în spaţiu de relaxare sau pentru tele-conferinţe, a fost prezentat de o companie din China ca reper pentru viitoarele robo-taxiuri. Maşina-prototip este dotat cu Inteligenţă Artificială care ascultă comenzile pasagerilor şi poate să le răspundă.

Aşa arată cel mai nou robotaxi proiectat de o companie din China. Prezentat la Conferinţa Maşinilor Inteligente, prototipul nu are volan, iar scaunele pasagerilor pot fi rotite la 360 de grade. Alte companii au lansat modele asemănătoare care sunt folosite în aeroporturile din China. Maşinile competiţiei sunt complet autonome, au 6 locuri şi spaţii de depozitare pentru bagaje. La conferinţa vehiculelor inteligente participă peste 250 de companii, majoritate din China, dar şi câteva din Europa.

"Este fascinant să urmărești această evoluție. China s-a concentrat pe noile forme de mobilitate. Tocmai am început să vizitez. Sunt foarte impresionat și bucuros că mă aflu aici", a declarat Jean Todt, fost CEO Ferrari. Participanţii la conferinţa maşinilor inteligente au, în continuare, o misiune dificilă: să asigure potenţialii clienţi că vor fi în siguranţă într-o maşină fără şofer.