Spitalele de pediatrie din Capitală sunt pline de copii cu viroze. Medicii spun că în ultima perioadă au apărut cazuri cu două virusuri suprapuse. Şi mai grav este că multi ajung in stare gravă după ce tratamentele de acasă, date de părinţi după ureche, au eşuat.

Cei mai multi părinţi isi duc copiii la urgenţe noaptea, după ce simptomele s-au agravat. Aşa se explică de ce camerele de gardă sunt supraglomerate iar oamenii au de aşteptat. Copiii ajung cu febră care nu mai poate fi ţinută sub control acasă. Pericolul e mare pentru ca starea se poate degrada rapid dacă cei mici nici nu mai mănâncă.

Peste 60 de copii ajung zilnic si la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală

Numai aici la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ajung în fiecare zi 150-160 de cazuri. Sunt rinovirusuri, enterovirusuri şi virusuri paragripale. De la începutul luni, numărul a crescut cu 500 de cazuri faţă de aceeaşi perioadă din luna septembrie. Şi secţiile sunt aproape pline. "S-a simţit o creştere importantă a numărului de prezentări la camera de gardă, în special pe patologiile respiratorii acute, vorbim aici de infecţia de căi respiratorii superioare, determinate preponderent de virusurile respiratorii care circulă mai mult în această perioadă a anului", a declarat Ioana Codreanu, medic pediatru IOMC.

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Peste 60 de copii ajung zilnic si la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală. "Vorbim de o simptomatologie digestivă. Acum au început cazurile de gripă, avem şi Sars cov 2, avem şi banala răceală. Dacă e tendinţa de suprainfecţie bacteriană atunci se face un consult mult mai amănunţit şi în general pacientul rămâne internat", a declarat Gabriel Nistor, medic infecţionist. Medicii ii sfatuiesc pe părinţi să nu meargă la urgenţe la primul strănut, dar să fie atenţi la anumite simptome.