Are doctorat și e citat de Comitetul Nobel, dar a fost refuzat la 2.300 de joburi. Ce vrea să facă acum

Are un doctorat în inginerie chimică, iar cercetările sale au fost citate de Comitetul Nobel, însă nu reuşeşte să îşi găsească un loc de muncă stabil. Un tânăr de 30 de ani a trimis peste 2.300 de candidaturi în ultimii doi ani, fără succes. În prezent, locuieşte cu părinţii şi ia în calcul o schimbare de carieră.

Jack Weiss, originar din Salt Lake City, Utah, şi-a finalizat doctoratul la Universitatea Princeton în 2024. De atunci, a aplicat la peste 2.300 de joburi, inclusiv în domenii care nu au legătură cu pregătirea sa, potrivit Wall Street Journal.

Tânărul a absolvit Universitatea Rice cu distincţia summa cum laude, înainte de a începe, în 2018, studiile doctorale la Princeton. Cercetările sale s-au concentrat pe principiile chimice şi interacțiunile dintre molecule, iar un studiu privind formarea gheţii a fost citat în 2024 de Comitetul Nobel, ca exemplu de utilizare a inteligenţei artificiale în cercetarea ştiinţifică, scrie NDTV.

A aplicat la peste 2.300 de joburi, inclusiv în afara domeniului său

Iniţial, Jack a încercat să obţină posturi de cercetare în companii farmaceutice şi burse prestigioase în laboratoarele naţionale. Cele mai multe candidaturi au rămas însă fără răspuns sau au fost respinse.

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Ulterior, şi-a extins căutările către alte industrii, unde a aplicat inclusiv pentru posturi de inginer software sau pentru un loc de muncă în prepararea alimentelor, la o companie care comercializează chiftele congelate din carne de crab.

Nici contactarea foştilor absolvenţi ai universităţilor Princeton şi Rice nu l-a ajutat prea mult. Unii l-au sfătuit doar să urmărească în continuare anunţurile de angajare ale companiilor.

În ianuarie 2026, tânărul a reuşit să obţină o colaborare part-time cu un startup care angaja specialişti pentru antrenarea sistemelor AI. Era plătit cu 70 de dolari pe oră, însă volumul de muncă era imprevizibil.

În unele săptămâni lucra 20 de ore, în altele doar patru. Treptat, sarcinile au devenit tot mai rare, până când au trecut săptămâni întregi fără să primească de lucru. La jumătatea lunii martie, a fost anunţat printr-un mesaj într-un grup de muncă că i-a fost reziliat contractul.

Părinţii tânărului, surprinşi că nu-şi găseşte de muncă

În prezent, Jack locuieşte în casa părintească şi analizează posibilitatea de a urma Facultatea de Drept. Intenţionează să susţină examenul de admitere în noiembrie şi explorează, în paralel, ideea de a dezvolta o dronă bazată pe inteligenţă artificială, capabilă să elimine buruienile invazive.

Părinţii săi, ambii medici, sunt surprinşi de dificultăţile pe care tânărul le întâmpină. Mama sa, Holly Carvers, i-a verificat candidaturile pentru a identifica eventuale greşeli care i-ar putea descuraja pe angajatori, însă nu a găsit nimic în neregulă

"Este cu adevărat neaşteptat. Nu ştiu cum să explic această situaţie", a declarat femeia.

De ce le este tot mai greu tinerilor să îşi găsească un loc de muncă

Jurnalista Lindsey Ellis, care a relatat cazul pentru WSJ, spune că povestea tânărului i-a atras atenţia în timp ce intervieva persoane aflate în căutarea unui job din toate cele 50 de state americane.

Situaţia lui Jack Weiss reflectă dificultăţile de pe piaţa muncii în SUA şi nu numai, unde ritmul angajărilor a încetinit considerabil.

Piaţa americană este descrisă drept una în care companiile fac puţine angajări, dar şi puţine concedieri. În acelaşi timp, angajaţii sunt mai puţin dispuşi să părăsească actualele locuri de muncă, ceea ce reduce numărul posturilor disponibile.

Potrivit datelor citate de The Wall Street Journal, ponderea americanilor aflaţi în şomaj de cel puţin 27 de săptămâni a atins, în această vară, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, dacă sunt excluse perioada pandemiei de Covid-19 şi consecinţele sale imediate.