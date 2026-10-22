Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate

Casele din lemn masiv sunt tot mai căutate în Serbia, unde tot mai mulţi oameni aleg acest tip de locuinţă fie pentru a scăpa de agitaţia oraşelor mari, fie pentru a investi în turism sau chiar pentru a locui permanent. Interesul pentru construcţiile din lemn a crescut considerabil, în special în zonele montane, iar preţurile variază în funcţie de materialele folosite şi de nivelul finisajelor.

Cabanele din lemn au devenit tot mai căutate pe piaţa imobiliară din Serbia - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Casele din lemn masiv, cunoscute şi sub denumirea de cabane din buşteni, devin o alternativă tot mai populară la construcţiile tradiţionale din Serbia. Cererea este în continuă creştere, iar cumpărătorii sunt interesaţi atât de locuinţe de vacanţă, cât şi de proprietăţi pe care să le transforme în unităţi de cazare pentru turişti, relatează Blic.

Cele mai căutate zone pentru construirea sau cumpărarea unor astfel de locuinţe sunt regiunile montane Zlatibor, Tara, Divcibare şi Kopaonik, dar şi localităţile din apropierea râurilor şi lacurilor.

În paralel, cu cererea crescută, producătorii din împrejurimile oraşelor Uzice, Ivanjica şi Bajina Basta au început să livreze construcţii din lemn în întreaga Serbie, dar şi în alte ţări din regiune.

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Cât costa construirea unei case din lemn în Serbia

Costul unei astfel de construcţii depinde în principal de grosimea grinzilor, esenţa lemnului, materialele de izolaţie utilizate şi stadiul în care este predată construcţia. Pe piaţa din Serbia, ofertele sunt împărţite, în general, în trei mari categorii, în funcţie de calitatea materialelor şi de lucrările incluse.

Cea mai accesibilă variantă este construcţia la roşu, care presupune ridicarea pereţilor şi montarea acoperişului. Instalaţiile, tâmplăria şi finisajele interioare rămân responsabilitatea cumpărătorului. Pentru această etapă, preţurile sunt cuprinse între 350 şi 500 de euro pe metru pătrat.

O casă din lemn din categoria standard presupune folosirea unor grinzi mai groase, drepte sau semirotunde, de regulă cu o grosime de 7-7,5 centimetri. Pereţii şi acoperişul sunt izolaţi cu vată minerală sau polistiren, iar costurile pentru construcţie variază între 450 şi 700 de euro pe metru pătrat.

Cea mai scumpă opţiune este casa livrată la cheie, complet pregătită pentru a fi locuită. În acest caz, preţul include tâmplăria, pardoselile, izolaţia, compartimentarea interioară şi toate celelalte lucrări necesare. Costurile medii în acest caz ajung la 800-1.200 de euro pe metru pătrat.

Fundaţia, o cheltuială suplimentară care poate ridica preţul final al construcţiei

Cumpărătorii trebuie să ia în calcul şi costurile care nu sunt incluse în ofertele firmelor de construcţii.

În general, preţurile afişate de producători nu acoperă realizarea fundaţiei din beton, aceasta fiind responsabilitatea beneficiarului.

În funcţie de caracteristicile terenului, construirea fundaţiei poate costa între 60 şi 190 de euro pe metru pătrat, sumă care se adaugă investiţiei iniţiale.

Cât costă o casă din lemn gata construită în Zlatibor sau Divcibare

Pentru cei care preferă să cumpere o proprietate deja construită, preţurile sunt stabilite de piaţa imobiliară, iar amplasarea locuinţei are un rol decisiv.

Cabanele mai mici, mai vechi sau construite după modele standard, situate în zone rurale ori în destinaţii turistice mai puţin cunoscute, pot fi cumpărate cu sume cuprinse între 25.000 şi 45.000 de euro. Aceste preţuri includ şi terenul pe care sunt construite casele.

În schimb, în staţiuni montane populare, precum Zlatibor şi Divcibare, preţurile sunt considerabil mai mari. Casele moderne din lemn, amenajate cu mobilier şi dotări moderne, şemineu, şi în multe cazuri, saună sau jacuzzi, se vând cu 80.000 de euro şi pot sări de 150.000 de euro.

De ce tot mai mulţi aleg casele din lemn. Cât durează construcţia

În timp ce ridicarea unei case tradiţionale din zidărie poate dura luni sau chiar ani, componentele unei case din lemn sunt pregătite în prealabil, în condiţii de fabrică. Montajul propriu-zis pe teren durează, în medie, între una şi trei luni.

Un alt avantaj este capacitatea naturală de izolare termică a lemnului. În interiorul unei astfel de case, temperatura de 18 grade Celsius poate fi percepută ca fiind una confortabilă, ceea ce contribuie la reducerea cheltuielilor pentru încălzire în lunile de iarnă, în special în regiunile montane.

Pentru numeroşi cumpărători, însă, achiziţia unei case din lemn nu reprezintă doar investiţie într-o locuinţă personală, ci începutul unei afaceri.

Cazarea în cabane autentice din lemn se numără printre cele mai căutate opţiuni pe platformele locale de anunţuri şi închirieri turistice. Astfel, proprietarii îşi pot recupera relativ repede investiţia prin exploatarea proprietăţilor în scop turistic.

Greşelile care pot afecta stabilitatea casei în primii ani

Pe măsură ce piaţa se dezvoltă, cumpărătorii din Serbia devin tot mai atenţi la detaliile tehnice ale construcţiilor.

Experienţele negative din trecut i-au determinat pe mulţi să solicite utilizarea exclusivă a lemnului uscat în condiţii controlate, prin procedee tehnice.

Dacă materialul nu e uscat corespunzător, lemnul se poate fisura şi deforma puternic în primii ani după construire. Aceste modificări pot afecta atât izolaţia termică, cât şi stabilitatea structurii.

Din acest motiv, tot mai puţini cumpărători apelează la meşteri neautorizaţi, care lucrează fără contracte legale, preferând firmele înregistrate oficial.